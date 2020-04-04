Umutlandıran gelişme: Prof. Dr. Ovalı ve ekibi aşı için 45 günlük karantinaya girdi

Koronavirüs hastalığına tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı 5 ayrı proje yürütüyor. Bu projelerden öne çıkanlar ise plazma tedavisi ve aşı üretimi oldu. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayla çalışmalara başlayan Ovalı, sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf da paylaşıyor.

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45 gün karantinada kalacaklar

Ovalı dün attığı tweet’te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik. Bugünden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, “Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı…” bilgisini verdi.

Ekibiyle birlikte 45 gün karantina altında çalışacağını duyurarak, risk nedeniyle bir hafta boyunca da tek başına çalışacak.