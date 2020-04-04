Hayat Umutlandıran gelişme Prof Dr Ovalı ve ekibi aşı için 45 günlük karantinaya girdi
GENEL SAĞLIK

Umutlandıran gelişme: Prof. Dr. Ovalı ve ekibi aşı için 45 günlük karantinaya girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, aşı için çalışmalara başladı. Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, ekibiyle birlikte 45 gün karantina altında çalışacağını duyurarak, risk nedeniyle bir hafta boyunca da tek başına çalışacak.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Ovalı, çalışmalara başladıklarını bu fotoğrafla duyurdu.
Prof. Dr. Ovalı, çalışmalara başladıklarını bu fotoğrafla duyurdu.

Koronavirüs hastalığına tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı 5 ayrı proje yürütüyor. Bu projelerden öne çıkanlar ise plazma tedavisi ve aşı üretimi oldu. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onayla çalışmalara başlayan Ovalı, sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf da paylaşıyor.

Bakan Varank: Yerli solunum cihazını 15 Nisan'dan itibaren teslim etmeyi planlıyoruz
EKONOMİ
Bakan Varank: Yerli solunum cihazını 15 Nisan'dan itibaren teslim etmeyi planlıyoruz

45 gün karantinada kalacaklar

Ovalı dün attığı tweet’te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik. Bugünden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

HAYAT
Sultan 2. Abdülhamid'in kurduğu enstitü koronavirüs aşısı çalışmalarına başlıyor

  • Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, “Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı…” bilgisini verdi.
Ekibiyle birlikte 45 gün karantina altında çalışacağını duyurarak, risk nedeniyle bir hafta boyunca da tek başına çalışacak.
Abone Ol Google News
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiyeden müthiş cevap

Türkiye'den müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Çipras'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.
Salgın bitersekimse durduramaz

Salgın biterse
kimse durduramaz

​Koronavirüsün vurduğu turizmcilerden çarpıcı çıkış.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi, Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi.
3 TIR dolusu<br>cihaz Türkiye'de

3 TIR dolusu
cihaz Türkiye'de

​Koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak.
İtalya'da böyle yayılmıştı

İtalya'da böyle yayılmıştı

​Haberi alır almaz yola düşenler tek tek geri gönderildi.
Üretim başladı

Üretim başladı

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.
Bir yıkadık<br>aldı başını gitti

Bir yıkadık
aldı başını gitti

Foşur foşur yıkayan başkan, Yeni Şafak'ın canlı yayınına katıldı.
Yasağa takıldılar

Yasağa takıldılar

​Sokağa çıkması kısıtlandırılan 20 yaş altı futbolcular.
Teröre ağır darbe

Teröre ağır darbe

​Sızma girişiminde bulundular, 24 terörist etkisiz hale getirildi.
Şaşırtan başvuru!

Şaşırtan başvuru!

Koronavirüse karşı ​1 haftada 444 proje sunuldu.
İki katına çıkarıldı

İki katına çıkarıldı

​Bakan Selçuk'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.
Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

​Büyükşehirlerin çevrelediği illere de kimse giriş çıkış yapamayacak.
Tam kadro destek

Tam kadro destek

Dayanışma Kampanyası'na maaşlarıyla katıldılar.
Bu virüs<br>bir yağmur gibi

Bu virüs
bir yağmur gibi

Devlet Başkanı Bolsanaro'dan tepki çeken sözler.
Koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüs karantinasına alındı

​Gece yarısı gelen kararla giriş çıkışlar yasaklandı.
Limitini artırdı

Limitini artırdı

​Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.