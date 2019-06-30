Üniversitede fark ettiği yeteneği yüzünden siparişlere yetişemiyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan ve halen aynı üniversitenin Açık Öğretim Fakültesi, İlahiyat bölümüne devam eden 25 yaşındaki Ceyhan Bayram, ailesiyle birlikte yaşadığı Torul ilçesindeki evinde sanat atölyesine çevirdiği odasında ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle resim çalışmalarına devam ediyor.

Üniversite eğitimi sırasında arkadaşlarının telkinleri ile resim kursuna giden Bayram, kendisini bu işe adayarak sabahlara kadar resimler yapıp, bozdu. Pes etmeyen ve sürekli kendisini geliştiren Bayram, okuldan mezun olduktan sonra geldiği Gümüşhane’de de özel bir resim kursuna gitti.

Arkadaşının telkinleri ile kursa katıldığı zaman “Çok fazla ilgim olmadığı için başarabilir miyim diye çok korkmuştum” diyerek o günlerde yaşadıklarını ifade eden Bayram’ın en büyük destekçisi ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası, annesi, ailesi ve arkadaşları oldu.

“İlk resmim mavi kapı oldu”

İlk yaptığı yağlı boya resminin “mavi kapı” olduğunu anlatan Bayram, resmin çok zor olduğunu, zaman zaman da pes etme noktasına geldiğini belirterek, tüm yaşadıklarına rağmen pes etmediğini söyledi. Bayram, süreci şöyle anlattı: “Kursta 50 yaş üzeri emekli olmuş, hobi amaçlı ilgilenen insanlar vardı. Çok zor oldu ilk aşamada seçtiğim resim. Pes etmedim, yapabilirim dedim. Bazen çok hayat kırıklığına uğradım, yapamadığım yerler oldu. Kalemle çizdikten sonra hocam mavinin içindeki yeşili sorup durdu. Ağlamak üzereydim. Çok hırslandım. Zamanla yapmaya başladım. Arkadaşlarım bu süreçte çok motive etti beni ve sürekli ‘sen yaparsın’ dediler. Yaptıkça bir şeyler çıktı ve beğenmeye başladım. Böyle olunca da yapabileceğime inandım. Zamanla eksiklerimi tamamlıyorum. Bir aydan fazla bir sürede bu mavi kapı resmini yaptım.”



“Bu iş hemen öğrenilmiyor”

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Yaptığı resimlerin sıradan resimler olmasını istemediğini kaydeden Bayram, “Benim resmime bakıp yapanlar oldu. Birçok istek üzerine çalıştım. Aldığım 6 aylık kurs bende var olan yeteneğimi ortaya çıkardı. Üç yıldır da resim üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugüne kadar kişisel bir sergi açmadım. Resimlerimi kendi çapımda yapıyorum. Yaptıkça sanatımı daha da ilerlettim. Hedeflerimde daha da ileriye gitmek, kendimi geliştirmek var. Bu iş hemen öğrenilmiyor. Çok fazla emek var. Şuan başlangıç aşamasındayım. Resmi çizip üzerini boyuyorum. Şimdi benim için daha kolaylaştı. İlk başlarda çok bozuyordum. Artık daha kısa sürede yapıyorum resimleri” diye konuştu.

“Sosyal medyadan da çok sayıda talep geliyor”

Geçen yıl babasını kaybettiğini söyleyen Bayram, “Resimlerim rahmetli babamın çok hoşuna gidiyordu. Gece yarıları ben çalışırken ‘hala bitmedi mi’ diyordu. Ailemde herkes destek oluyor, beğeniyorlar. Sergi düşüncem var. İsteklere göre resim yapıyorum. Sosyal medyadan da çok sayıda talep geliyor. Yaptığım resimleri sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. 10’dan fazla bitmiş resmim var” şeklinde konuştu.



“Hiç pes etmedi”

Genç ressamın annesi 63 yaşındaki Gülseren Bayram ise, “Yaptığı resimleri çok beğeniyorum. Beni de çizmesini isterim bir gün. Gece yarılarına kadar çalışıyor. Kimi geceler ’yoruldun, gözlerin acıdı, bırak’ diyerek kızdığım da oldu ama o pes etmedi. Babası da yorulmasına kızardı ama o hiç pes etmedi” dedi.