Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den tepki çeken açıklama: 'Şimdi konuşma sırası bende...'

11:511/01/2026, Perşembe
Yusuf Güney
Uyuşturucu testinde saçında 'kokain' maddesi tespit edilen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, basına yansıyan haberlerine açıklama getirdi. "Madde kullanmış öyle astral yapmış" iddialarına da yanıt veren Güney'in paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, İstanbul’daki ikametinde bulunamaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Yusuf Güney’in, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğu gerekçesiyle ek süre talep ettiği bildirilmiş, daha sonra ünlü şarkıcı kendi rızasıyla gözaltına alınarak, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği vermiş ve sonrasında serbest bırakılmıştı.


Adli Tıp'ta örnek veren Yusuf Güney'in saçından alınan örneklerde "kokain" maddesi tespit edildiği öğrenilmişti. Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı, basına yansıyan haberleri sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak adeta öfke kustu.


YUSUF GÜNEY ADETA ÖFKE KUSTU

"Şimdi konuşma sırası bende..." diyerek açıklamasına başlayan ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi konuşma sırası bende..."

Ben utanılacak hiç bir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını da siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolapları da topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Madde kullanmış öyle astral yapmış diyen tüm beyinsizler sözüm size. Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde. Anlattıklarımın yaşadıklarımın zerresini anlatın deneyimleyin göreyim sizi. Zavallısınız, hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar da kör ve sağırsınız. Bileceksiniz, gerçekleri kabul edin etmeyin, korkun, susun, görmezden gelin, gelmeyin her şeyi anlatacağım sizlere"


SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü şarkıcının bu açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Çoğu kullanıcı "Ne dediğini bile anlamadık" yorumu yaparken, bazı kullanıcılar da "İnsanları kandırmayı bırakın artık" yorumları yaptı.

