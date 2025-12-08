Yeni Şafak
‘Vaka’ oyununun geliri Gazze’ye gönderilecek

“Vaka” oyunu
Mavi Umut Gönüllüler Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle sahnelenen “Vaka” oyununun geliri Gazze’ye gönderilecek. Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, sanatın iyileştirici gücü ve toplumsal dayanışma, “Vaka” oyunuyla sahneye taşındı. YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Mavi Umut Gönüllüler Derneği iş birliğinde, Engelsiz Tayfa Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen tiyatro oyunu, sanatseverleri ve yardım gönüllülerini aynı çatı altında buluşturdu. Yaklaşık 400 seyircinin tek yürek olduğu gecede, oyundan elde edilen gelir, Gazze’deki aşevlerine gönderilecek.

ENGELSİZ TAYFA GAZZE İÇİN SAHNEDE

“Engelsiz Tayfa Gazze İçin Sahnede” mottosuyla düzenlenen etkinlikte seyirciler hem sahnedeki performansa ortak oldu hem de Gazze için oluşturulan dayanışmaya destek verdi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, üniversitelerin sadece bilim üreten kurumlar değil aynı zamanda toplumun vicdanını temsil eden yapılar olması gerektiğini vurguladı. Mavi Umut Gönüllüler Derneği Başkanı Safiye Aydın da salonu dolduran kalabalığın dayanışma ruhunu yansıttığını belirtti. Aydın, sanatın birleştirici gücüyle elde edilen gelirin Gazze’deki aşevlerine ulaştırılacağını bildirdi.



