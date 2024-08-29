Venedik Film Festivali başladı

Bu yıl 81’incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali dün başladı. Açılış filmi Tim Burton imzalı “Beetlejuice Beetlejuice” olan festivalin jürileri arasında James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Zhang Ziyi ve Julia von Heinz yer alıyor. Haluk Bilginer ile Angelina Jolie’nin rol aldığı “Maria” ve Brad Pitt’in yeni filmi “Wolfs”un da yer aldığı birçok yapım festivalde gösterilecek. 7 Eylül’e kadar sürecek 81. Venedik Film Festivali’nde, filmler “Altın Aslan” ödülü için yarışacak.