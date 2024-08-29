|
Hayat

Venedik Film Festivali başladı

04:00 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:18 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl 81’incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali dün başladı. Açılış filmi Tim Burton imzalı “Beetlejuice Beetlejuice” olan festivalin jürileri arasında James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Zhang Ziyi ve Julia von Heinz yer alıyor. Haluk Bilginer ile Angelina Jolie’nin rol aldığı “Maria” ve Brad Pitt’in yeni filmi “Wolfs”un da yer aldığı birçok yapım festivalde gösterilecek. 7 Eylül’e kadar sürecek 81. Venedik Film Festivali’nde, filmler “Altın Aslan” ödülü için yarışacak.



#Aktüel
#Venedik Film Festivali
#Sinema
#Film
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?