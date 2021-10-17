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Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kimse PKK sempatizanlığı yapamaz

Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı gerginlik sonrası CHP ve HDP tarafından linç kampanyası başlatılan oyuncu Tamer Karadağlı'ya destek çıktı. Kadınlara "Erkekler üzerinden prim yapmayı bırakın" çağrısında bulunan Salkım, "Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Yeşim Salkımdan Tamer Karadağlıya destek: Kimse PKK sempatizanlığı yapamaz
Yeşim Salkım

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik, daha sonra Karadağlı'ya yönelik linç kampanyasına dönüşmüştü.

PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEBİLİR Mİ?

CHP'liler ve HDP'liler tarafından hedef alınan Karadağlı, "Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış. Demirtaş ne dedi? 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

​Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu: Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi?
OYNAT 02:59
​Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu: Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi?
Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri oldu. Olayın ardından linç kampanyası başlatılan Karadağlı sessizliğini ilk kez bozdu. Yalçın'a HDP milletvekillerinin sahip çıktığını belirten ünlü aktör, 'Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye' ifadelerini kullandı.

Karadağlı'ya bir destek de şarkıcı Yeşim Salkım'dan geldi. Türkiye gazetesine konuşan Salkım, Tamer Karadağlı'yı haklı bulduğunu bizzat arayarak söylediğini anlattı. Kadınların erkekler üzerinden prim yapmayı bırakması gerektiğini ifade eden Salkım, şunları dedi:

  • Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok. Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar. Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek.

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