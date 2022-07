Yoğurdun her türlüsü güzel Her evde pilavların, aşların, et yemeklerinin yanında bir tas ayran soframızdan hiç eksik olmaz. Hatta çilekten ananasa birçok meyve, ekşi erik püresi ilave ederek, su yerine şalgam veya turşu suyu kullanarak da ayran yapılıyor. Bu hafta siz de kendi damak tadınıza uygun farklı ayran ve salata yapabilir, sofranızdaki lezzetlere lezzet ekleyebilirsiniz. Sizin için iki yöreden tariflerimiz var: Malatya mutfağından Acılı Ayran ile Çorum’dan Sirke Salatası.

