|
Reklam
Reklam
Özgün

Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda büyük başarı elde ederek organizasyonu 3. sırada bitiren Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız ile eşleşti. Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye ve Galler maçları için 25 kişilik kadrosu belirlendi. Buna göre savunmada Domagoj Vida, Borna Barisic, orta sahada Luka Modric, Mateo Kovacic yer aldı. Forvette yer alan isimler arasında Ivan Perisic ve Marko Livaja da var. İşte Hırvatistan'ın aday kadrosu.

09:29 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye maçı kadrosu

Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye maçı kadrosu

Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye ve Galler maçları için 25 kişilik kadrosu belirlendi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta konuk edecekleri Galler ve 28 Mart'ta deplasmandaki Türkiye maçlarının kadrosunu duyurdu.

Hırvatistan'ın EURO 2024 Elemeler aday kadrosunda kimler var?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da karşılaşacağı
Hırvatistan'ın aday kadrosu şu şekilde
:
  1. Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)
  2. Savunma: Domagoj Vida (AEK), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Münih), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)
  3. Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Luka Sucic (Salzburg)
  4. Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Southampton), Marko Livaja (Hajduk Split), Petar Musa (Benfica)
  5. Rezerv Oyuncular: Ivo Grbic (Atletico Madrid), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Dion Drena Beljo (Augsburg), Dario Spikic (Dinamo Zagreb)


#Hırvatistan
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#EURO 2024
#Hırvatistan aday kadrosu
2 saat önce
default-profile-img
Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
Gazze’nin masum çocukları okullarına eşek arabasıyla gidiyor
Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama
Devlet Bahçeli'den masaya tekrar oturan Akşener'e: Bir kere satan yine satar!
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.