Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti. Süper Lig’de bu haftanın maçları bugün oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçlarla devam edecek. Kasımpaşa-Antalyaspor maçıyla 24. hafta tamamlanmış olunacak. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.