Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerinin ardından Hitit Üniversitesi için de resmi açıklamalar geldi. İşte Hitit Üniversitesi için yapılan tatil açıklamaları.





HİTİT ÜNİVERSİTESİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?





Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Hitit Üniversitesinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.





Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının oluşabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Muhtemel olumsuzlukları önlemek adına, Çorum Valiliğimizin de şehrimiz için aldığı karar çerçevesinde üniversitemizde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen günde idari işlerin aksatılmaması koşulu ile akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.



