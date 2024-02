Hızla artıyor! Onkoloji Uzmanı "böyle giderse..." diyerek açıkladı: Kanser 10 yıl sonra...

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, Kanserin ölüme neden hastalıklarda ikinci sırada olduğunu ifade ederek, "Birinci sırada kalp ve damar hastalıklar var. Artış çok hızlı gidiyor. Böyle giderse 10 yıl sonra kanserin birinci sıraya gelme ihtimali var. Kanser aslında gökten zembille inen bir hastalık değildir. Vücudumuzun ürettiği bir hastalıktır. Her dokudan kanser çıkabilir. İnsanın hücresinin kendi hücresine ihanetidir. Kanser hücresi zeki bir hücredir. Ölümsüzlüğü keşfetmiş bir hücredir. Kanserde tedaviler çok çeşitlidir. İlaç tedavileri, kemoterapi, radyasyon tedavisi, radyoterapi, hormon tedavileri, bağışıklık sistemini kullanarak yaptığımız tedaviler ve son zamanlarda halkında çok merak ettiği akıllı ilaçlar. Akıllı ilaçlar kemoterapi gibi hücreyi doğrudan doğruya öldürmüyor. Hücrenin biyolojisini bozuyor, hücrenin yaşaması için gerekli bir takım yolları bozarak hücrenin kendi kendini yok etmesini sağlıyor. Her türlü kanserde ayırt etmeksizin erken davranmak gerekiyor. Her şeyin başında sağlık yaşam sürmek önemlidir. Kişiler hareketsiz olmamalı, sağlıklı beslenme, yeşillikleri zengin beslenme, katkı maddesi kullanılmamış doğal besinlerle beslenme ve ailevi yatkınlık varsa mutlaka düzenli bir doktor kontrolü gerekiyor" dedi.