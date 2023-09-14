Instagram kullanıcı adı alırken nelere dikkat edilmeli, kaç karakter olmalı?

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da kullanıcı adı almak en önemli hususlardan birtanesi. Instagram kullanıcı adı hem platformdaki kimliğinizi temsil eder, hem de insanların size erişmelerini sağlar. Bu kapsamda Instagram kullanıcı adı alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki, Instagram kullanıcı adı alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar.

INSTAGRAM KULLANICI ADI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ, KAÇ KARAKTER OLMALI?

İnstagram kullanıcı adı, belirli kriterler dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Baştan savma olmayan, belirli kalıplar ve kriterlere uygun olarak oluşturulan kullanıcı adları her zaman daha kaliteli görünmekte ve kullanıcı hakkında olumlu ipuçları vermektedir.

Kullanıcı Adı Olabildiğince Kısa olmalıdır

Bir kullanıcı adı belirlenirken dikkat edilmesi gereken ilk husus, kullanıcı adının karakter uzunluğudur. Bir kullanıcı adı ne kadar az karakter içerirse, bulunabilirliği o kadar yüksek olur. Herhangi bir kullanıcı, hesabı görüntülemek için arama yaptığında daha kolay bulabilir. Böylelikle iletişime geçme hususunda ortaya çıkabilecek zorluklar engellemiş olur.

Akılda kalıcı olmalıdır

Oluşturulacak olan kullanıcı adının karmaşık olmaması, akılda kolaylıkla kalabilecek biçimde olması gerekir. Böylelikle hesaba erişim sağlamak, gönderilerini kontrol etmek isteyen kullanıcıların daha rahat bulabilmesi sağlanmış olur.

Mümkünse İsim ve soy isim içermelidir

Kişisel amaçlarla kullanılan İnstagram hesapları mutlaka kişinin isim ve soy isim bilgilerini içermelidir. Mümkünse isim ve soy isim sırasıyla gelmelidir. Böylelikle kişinin kullanıcı adı bilinmediğinde isim ve soy isim yazarak da hesaba ulaşım sağlanabilecektir.

Marka olabilecek bir kullanıcı adı belirlenmelidir

İnstagram kullanıcı adı belirlenirken dikkat edilmesi gereken bu husus, ağırlıklı olarak profesyonel amaçlar taşıyan kişiler ve firmalar için önemlidir. İlk etapta düşük takipçi sayısına sahip olduğu için önemsenmeyen kullanıcı adları, takipçi sayısının artışıyla birlikte önemini de arttırmaktadır. Bir marka olma yolunda ilerleyen hesap, daha kurumsal bir görünüme kavuşmak adına daha şık bir İnstagram kullanıcı adı ihtiyacı doğurur.

Noktalama işaretleri nadir kullanılmalıdır

Bir kullanıcı adı oluşturulurken yapılan en büyük hata noktalama işaretlerini kullanıcı adının başında veya ortasında kullanmaktır. Oluşturulmak istenen kullanıcı adlarının alınmış olması sebebiyle bir karakter eklemek durumunda kalan kullanıcı, mutlaka kullanıcı adının sonuna ekleme yapmalıdır.

Kullanıcı adının başına veya ortasına bir ekleme yapıldığında arama işlemlerinde başarısız sonuçlar alınması ihtimali artmaktadır. Bu sebepten ötürü kullanıcı adına eklenmek zorunda kalınan noktalama işareti, harf veya rakam mutlaka en sona eklenmelidir.

Sürekli değiştirilmemelidir

Bir hesap tanınırlığını arttırdıktan sonra sürekli olarak İnstagram kullanıcı adı değişikliğine gitmemelidir. Takipçi sayısının yükselmesiyle birlikte bir kullanıcı adında karar kılınmalı ve mümkünse değiştirilmemelidir.

INSTAGRAM İSİMLERİ NE OLABİLİR?

Instagram isimleriniz Instagram’ı kullanma amacınıza göre belirlenmelidir. Bulunabilirlik kriteri çok önemlidir. Instagram’da nasıl bulunmak istiyorsanız kullanıcı adınızın buna göre belirlenmiş olması gerekir.







