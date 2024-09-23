İstanbul hava durumu için en güncel bilgiler Meteoroloji'den gelmekte. İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini incelendiğinde, şehirde önümüzdeki günlerde yağışlı ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji İstanbul anlık hava durumu verilerine göre vatandaşlar planlarına yapmakta. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini raporu.
İstanbul’da hava durumu, önümüzdeki 5 gün boyunca değişkenlik gösterecek. Meteoroloji'nin raporuna göre, şehirde zaman zaman sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar ise 25-27 derece arasında seyredecek. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu.
Bu hafta İstanbul hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şöyle: Bugün için İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. Yarın için İstanbul hava durumu Sisli, sıcaklık 27°. 25 Eylül 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 26 Eylül 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 27 Eylül 2024 Cuma İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.