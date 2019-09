İstanbul'da deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? sorularının yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaştık.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve uzmanların ortak olarak açıkladığı ise, İstanbul'da büyük bir depremin beklendiği ama zamanın ne zaman olduğunun bilinmediği yönünde. Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş İstanbul'da büyük bir deprem olabileceğini açıklarken Çanakkale'deki depremin İstanbul'dan bağımsız olduğunu belirtti. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası, deprem vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline geldi. İşte İstanbul depremi ile ilgili ayrıntılar..

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezince meydana gelen son depremleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Son depremler: Türkiye beşik gibi sallanıyor Türkiye'deki son depremler vatandaşları korkutuyor. Çanakkale'de 5.3 şiddetinden meydana gelen büyük deprem, Bursa ve Tekirdağ'dan İzmir ve Muğla'ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem sonrası zarar gören evlerde oturamayacak vatandaşlar için prefabrik evler kuruldu. Ülkenin birçok yerinden Çanakkale'ye her türlü yardım gönderiliyor. Ayrıca Malatya'da da depremler artış gösteriyor. Malatya'da meydana gelen son depremler vatandaşları kaygılandırıyor. Malatya'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki son deprem sonrası çürük olduğu için bine yakın bina hasar gördü. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler ile ilgili ayrıntılar... Çanakkale beşik gibiÇanakkale'nin Ayvacık İlçesi pazartesi sabahından bu yana depremlerle sallanırken, bugün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen depremlerin en büyüğü olan bu deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48'de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden daha büyük olan deprem, Bursa ve Tekirdağ'dan İzmir ve Muğla'ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Günlerdir depremlerle sarsılan Ayvacık İlçesi başta olmak üzere Çanakkale'de de halkın paniğe kapılmasına neden olan deprem, ilk bilgilere göre hasarlı bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda hasara neden oldu. Deprem bölgesine yardım yağıyorÇanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen depremlerde en çok hasarın meydana geldiği Yukarıköy Köyü'ndeki depremzedelere Türkiye'nin farklı noktalarından yardım geldi. Depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi sabahından bu yana Yukarıköy Köyü ve çevre yerleşimlere adeta yardım yağdı. Depremin en çok hasara yol açtığı Yukarıköy'de, vatandaşlar ise yapılan yardımlardan dolayı zor günlerde kendilerine sahip çıkıldığı için mutluluk yaşadı. Köy halkı, depremin ilk gününden itibaren AFAD, Kızılay, Ayvacık Belediyesi, çevre belediyelerin yanı sıra birçok dernek ve kurumun gönderdiği yiyecek, giyecek, barınma, ev eşyalarını teslim almayı sürdürdü. Depremin 6'ncı gününde de bölgeye gelen yardımlar kesilmedi. Köy kadınları, yardım malzemelerini alıp götürdükleri konteynerlde kullanmaya başladı. Vatandaşlar, yardımların kendilerine fazla bile geldiğini ifade edip , tüm kurumlara teşekkür etti. Tuzla köyünde oturan Ahmet Can, "Allah razı olsun. Her şeyimiz geldi. Ne istersen var. Kıyafet yardımı bile yapılıyor. Başka bir ihtiyacımız yok. Her şeyden memnunuz" dedi. Yukarıköy Muhtarlığı Azası Ahmet Kurt ise "Konteynerlerimiz yerleştirildi. Elektrik döşenerek sobalarımız da kuruldu. Çanak antenlerimiz kuruldu. Herkesin durumu şu an iyi. Vatandaşlarımız da normal yaşantılarına geri döndü. İnşallah bir daha böyle bir deprem afeti yaşamayız" dedi. Yukarıköy'de yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Demir ise çadır, giysi, ayakkabı ve yiyecek yardımlarının yapıldığını ifade ederek, yardım yapanlara teşekkür etti. Malatya'daki son deprem korkutuyorMalatya'da son bir hafta içerisinde artan depremler halkı kaygılandırıyor. Prof. Dr. Mehmet Önal, “Malatya'nın bu kırsal kesimindeki yapı stoku çok çürük olduğu için 5.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık bin civarında binanın hasar görmesine neden oldu” dedi.Malatya'nın Hekimhan ilçesinde art arda meydana gelen depremlerin sebebini Malatya-Ovacık fay hattının aktif olmasına bağlayan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, "Bu deprem fırtınası sırasında 1.5 ile 5.1 arasında yüzlerce deprem oluştu. Malatya'nın bu kırsal kesimindeki yapı stoku çok çürük olduğu için 5.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık bin civarında binanın hasar görmesine neden oldu. Bu bin binadan büyük kısmı şu anda oturulamayacak durumda olduğu için büyük hasar oluşturdu" diye konuştu. Prof. Dr. Önal, son günlerde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklandığını dile getirerek, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Çanakkale civarından çok sayıda sekmeleri ve parçaları var. O parçalar da zaman zaman enerji boşaltıp deprem oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Önal, gelişmiş ülkelerde çok büyük depremler yaşanmasına rağmen kayıp ve zararların az yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye'de de son yıllarda TOKİ vasıtasıyla uygulanan kentsel dönüşüm projeleriyle binaların yenilendiğini belirtti. Türkiye'de depremlerin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Önal, "Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarımız aktif halde. Aktif hal demek, sürekli deprem üreten fay demek. Onun için gelecekte de mutlaka büyük depremler olacak. Biz bunun zamanını bilemiyoruz. Zamanı bildiren herhangi bir mekanizma, bir fiziksel veri yoktur" şeklinde konuştu.Önal, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ortalama 250, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ise ortalama 230 yılda büyük bir deprem ürettiğini kaydederek, "Şu anda ülkemizde büyük deprem beklenen yerlerden birisi Malatya-Hatay arasıdır. Diğeri de İstanbul Marmara Denizi'nden Çanakkale'ye doğru olan bölgede büyük deprem bekleniyor ama bunun zamanını kimse söyleyemiyor" dedi.Büyük depremlerin önceden tahmin edilmesine yarayacak verilerden birinin öncü depremler olduğuna değinen Prof. Dr. Önal, şunları kaydetti: "Son günlerde Çanakkale civarındaki 5-5.5 büyüklüğündeki depremlerde bilim insanlarına göre büyük depremin öncüsü olarak kabul edilebiliyor. İkinci veri ülkemiz çok sayıda sensörle izleniyor. Metan gazı çıkışları yine bu deprem bölgesindeki radon gazı çıkışları depremin öncüsü olarak kabul ediliyor. Malatya birinci derece deprem bölgesi. Ayrıca binanızın içinde yaşarken deprem öncesi yapılması gerekenleri bileceksiniz. Binanızda çürüklük varsa bunu destekleyeceksiniz. Yine işte TOKİ yoluyla eski binalar yıkılıp yenileniyor. Bu konuda devletimiz öncülük yapıyor. Bu Malatya'da, Elazığ'da yoğun biçimde uygulanıyor. Devletimizin haberi olmadan kaçak yapılardan kaçınacağız. Mutlaka ruhsatlı yapıları oluşturacağız."



İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş “İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama zamanını bilemiyoruz"

Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş, son dönemlerde Çanakkale'de yaşanan depremlerin İstanbul'dan bağımsız depremler olduğunu belirterek “Son olan depremler benim incelediğim kadarıyla İstanbul'dan bağımsız depremler. Bunlarında 6'nın altında olması küçük küçük kırılmaların olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin belirleyici fay zorlu bölgesi Kuzey Anadolu Fay hattı dediğimiz hat üzerinde oluşmakta ve bu hat 3 kola ayrılmaktadır. Bu son gördüğümüz Çanakkale'de oluşan depremler güney kol üzerinde oluşmaktadır. Anadolu fay hattı sıkışma üzerinde olduğu için bu tür depremler olacaktır. Küçük boyutlu da olacaktır ama büyük depremlerde her an olabilir" dedi.

İstanbul'da deprem beklendiğini işaret eden Ali Ateş, “İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama zamanını bilmiyoruz. İstanbul'da 7.2 olabilir, 7.3 olabilir, 6,5-7 arası olabilir. Çünkü o fay uzunluğunun kırılma durumuna bağlı. Ne kadar kırılacak? Yarıya mı bölünecek? 1/3 oranında mı kırılacak? Şiddeti bu sekmendin kırılmasına bağlı. Bu sekmen ½ oranında kırılırsa daha büyük bir deprem yapar, 1/3 oranında olursa daha az bir deprem yapar. Şu an ne olacağını bilemiyoruz bunlar genel bilgiler" diye konuştu.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

oğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Özener, yaşanan son depremlerin ardından İstanbul için konuşulan 'Büyük deprem' için gerçekleşmesini beklediklerini söylerken, 'Artık bir sona doğru yaklaşıyoruz' dedi.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SONA YAKLAŞIYORUZ

Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.

Silivri'de deprem öncesi olan çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü İstanbul Silivri’de 5,8 büyüklüğünde deprem sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı. Silivri Yoğurtçu Parkı’nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlaklar bulunan zemin dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü. Video: Deprem anında Silivri'de vatandaşların panikle koşturduğu anlarAynı parkın içerisinde bulunan ve vatandaşların afet durumunda toplanma yeri olarak kullanılan yeşillik alan içerisinde de daha önceden belli belirsiz olan çatlaklar dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüyerek vatandaşları tedirgin etti. Dün gece çok sayıda vatandaşın evine gitmek yerine bu parkta kaldığı öğrenilirken, belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.İstanbul'un 9 ilçesinde 14 okul tatil edildi "Çatlaklar daha önceden de vardı deprem sonrası daha da belirginleşti"Yürüyüş yolunda çatlakların daha öncede olduğunu söyleyen Kaan Kişi, "Dün ben durakta duruyorken o sırada sallantı oldu. Sallantı sonrası bütün millet dışarıya çıktı. Yerdeki görmüş olduğunuz çatlaklar vardı ancak daha önce bu kadar belirgin değildi. Depremden sonra biraz daha belirgin hale gelmişler. Dün gece sabaha kadar bu arazide insanla doluydu herkes burada kaldı. Her şey Allah’tan yapacak bir şey yok" dedi. "Her gün bu yolu kullanıyorum bu çatlaklar yoktu"Dün yaşanan deprem sonrasında çatlakların iyice belirginleştiğini aktaran Endis Yıldırım, "Dünkü 5.8’lik deprem sonrasında çatladı sanırım. Dün gece herkes sokakta kaldı. Korkudan kimse içeriye giremedi insanlar şu an çok korkuyorlar. Dünkü sarsıntıdan sonra olmuş olabilir ben her gün bu yolu kullanıyorum bu çatlakları görmüyordum. Tarla içerisinde de çatlaklar var" diye konuştu.İstanbul depremi için en kritik bilgi: Kumburgaz segmenti

DÜZCE'DE DEPREM OLACAK MI?

Ali Ateş, Düzce'de kısa vadede bir deprem beklemediğini belirterek “Ama zaman zaman sarsıntılar olacak. 3 - 4 şiddetinde hatta 4'ü geçse bile bunlar büyük çapta etkilemeyecektir. Çünkü burada en büyük belirleyici etken Düzce fay hattı 1999'da kırıldı. Bunun toparlanması bu enerjiyi biriktirmesi nereden baksanız 40 ile 60 yıl arasındadır. Dolayısıyla kısa vadede çok büyük bir şey beklemiyoruz ama şunu bilmemiz lazım bu bölgede deprem kesinlikle olacaktır. Ne zaman olacaktır derseniz bu enerjiyi biriktirdiği zaman olacaktır. Dolayısıyla biz bu zamanı boşa geçirmemiz lazım. Doğru yerleşimler seçerek, depreme dayanıklı yapı tasarlayarak, deprem bilincini aşılayarak ve bundan sonra gelecek olanlara da bu bilinci vererek yetiştirerek bu zamanı geçireceğiz. Burada Çilimli ve Yığılca fayları var. Bunlar çok büyük çapta deprem üretmezler. Bunlar 3 ve 4 arası deprem oluştururlar ve Düzce'yi çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum. Ama zaman zaman burada sarsıntılar olacak bu sarsıntılara alışmak durumundayız ve bunlardan korkmamalıyız" şeklinde konuştu.



“2 bin yılı öncesi yapılan yapıların analiz testleri yapılmalı"

Ali Ateş 2 bin yılı öncesi yapılan tüm binaların analiz testlerinin yapılması gerektiğini belirterek “Kentsel dönüşüm kapsamında evlerin yenilenmesi performans analizleri dediğimiz analizlerin yapılması eğer yeterli değilse özellikle 2 bin yılından önce yapılan yapıların analiz testleri yapılarak durumları öğrenilmesi riskli ise yeni yapı yapılması gerekmektedir" dedi. Deprem olacak söylentiler ile ilgili de konuşan Ali Ateş, “Bilimde kesinlik yoktur. Yapılan açıklamalar bilimselliğe yakın açıklamalar. Çok abartıcı açıklamalar değil. Evet deprem olacak, orada bir enerji birikmesi var ne zaman patlayacağını kimse bilmiyor. Bazı hoca arkadaşlar halkı uyarmak, kamu otoritesini uyarmak, depreme önlem almak. İstanbul birde çok büyük bir şehir ve bu yapıların mutlaka elden geçmesi lazım. Bunların bir çoğunun ruhsatı yok, bir çoğunun iskan ruhsatı yok. Bütün bunların elden geçirilmesi lazım bu zaman boşa geçirilmemesi lazım. Bu yüzden olsa gerek ki bazı hocalar işin ciddiyetine binaen biraz farklı ikaz boyutuna giderek uyarma gereği duyuyorlar" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “2018 yılından itibaren her yıl Türkiye'de en az 500 bin konutu değiştirmeyi, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bunun yarısı İstanbul'da olacak. 250 bini İstanbul'da 250 bini Anadolu'da olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki '2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki Türkiye'de en az 500 bin konutun değiştirilmesi planlandığını söyledi.

"Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı" İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekelerinde sorun yaşanmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem sonrası şebekelerde problem yaşanmasının temel sebebinin, çok sayıda kullanıcının aynı anda sesli arama yapma talebinde bulunması olduğunu söyledi."Problem, herkesin aynı anda arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor"Deprem esnasında sallantılardan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış veya sistemlerin kendisini kapatmış olabileceğiniaktaran Karaçuha, "Bu durumlar gerçekleşme ihtimali olsa da düşük olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke problemi yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.Karaçuha, sesli aramalarda problem yaşanmasına rağmen WhatsApp aracılığıyla iletişimin sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Şebekelerde ses, veri gibi farklı kanallar bulunuyor. WhatsApp aracılığıyla sağlanan iletişim, ses kanalından farklı bir kanalda gerçekleşiyor. Bu nedenle sesli aramalarda problem yaşanırken WhatsApp'la yapılan haberleşmelerde şebeke bunu kaldırabiliyor. Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı, mesajlaşma tercih edilmeli. Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar.""Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz"Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, dünyada hiçbir ülkenin kriz anlarında yoğun talebi karşılayabilecek bir telefon şebeke altyapısına sahip olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Deprem anında iletişimin kesilmesinin ana sebebi anlaşılır olması açısından şöyle açıklanabilir: İstanbul'daki herkes arabasını alıp boğaz köprüsüne gitmeye kalksa o kadar arabanın köprüden geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla deprem anında herkes telefona sarılıp eşini, dostunu aramaya kalkınca iletişim sistemlerindeki trafiğin artmasına bağlı olarak sistem kilitleniyor ve iletişimde kesintiler meydana geliyor. Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz. Herkesin aynı anda sesli arama yaptığı bir durumda sistemin çalışır halde olması şebeke kurulum maliyetlerini 10 kat artırır. Şebekenin bu talebi karşılaması teknik olarak imkan dahilinde fakat ekonomik bir seçim olmadığı için ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor."Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendiDepremin büyüklüğü nasıl ölçülür?Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 473 hasarlı bina ihbarı geldi



“2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir"

Ülkemizdeki deprem gerçekliği konusuna da değinen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin yüzde 42'sinin deprem kuşağında olduğunun bilinmesi gerektiğini ve bu gerçekliğin hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğine vurgu yaptı. Son yüz yıl içerisinde 6 şiddeti ve üzerinde tam 56 deprem olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, Bilim adamlarının genel olarak İstanbul özelinde genel olarak benzer fikirlere sahip olduklarına dikkat çekti. Özhaseki, “Bizim bu bütün bilim adamlarının çalışmalarından oluşturduğumuz dosya da incelediğimizde karşımıza çıkan bir gerçeklik var. Özellikle İTÜ 'den bir hocamızın çalışması neticesinde ki bu çalışma tarihsel depremler ve faylar arasında ki uyumu inceliyor.Ortak görüşte şu 2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir. 2030 yılına kadar biraz sonra da olabilir, 1 sene sonra da olabilir, 2030 yılında da olabilir.Peki şiddeti ne olacak? 7 şiddetinde olacak diyorlar. Peki büyün bunları söylemek bir kötülük mü? Bir şom ağızlılık mı? Değil arkadaşlar acı gerçeği söylemeliyiz. Bunları örterek kapatamayız. Yanlış yapılanların olduğunu dile getiren bakan Yoğunluk arttırarak devam ediyoruz. İstanbul'daki en büyük yanlışlık o. Eğer bir yerde yoğunluk bir ise iki yapıyoruz. İki ise dört yapıyoruz. Dört ise sekiz yapıyoruz. Bunun manası konut sayısı 2 katına çıkacak demektir. İstanbul nüfusunun iki katına çıkması problemleri 10 katına çıkması demektir" şeklinde konuştu.





Çanakkale'deki depremler geçici

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel, sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğünde bir depremin daha olmasına ilişkin, "O bölgede 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur." dedi.

Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birbirine paralel küçük fayların bulunduğunu, bu fayların üretebileceği deprembüyüklüğünün 5,5, 5,3 ve 5,4 civarında olduğunu anlatarak, bunun dışında daha büyük bir deprem olabileceğini tahmin etmediğini bildirdi.

Söz konusu bölgede büyük deprem üretme kapasitesi olan bir fayın bulunmadığını anlatan Altunel, şöyle devam etti:

"Şu anda görülen hasar, evler ve duvarların yıkılması. Bu tamamen üst yapıyla ilgili bir durum. Normalde bu büyüklükteki depremlerde biz fazla hasar beklemeyiz. Ancak üstyapı iyi değilse sarsıntıyı aldığında yıkılıyor. Kaldı ki art arda birkaç deprem oldu ve önceki depremlerde binaların birçoğu yoruldu. Dolayısıyla şu andaki küçük depremlerde yıkılanlar da yıkılmaya hazır o yapılar. 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur. Dengeye ulaşıncaya kadar sallantılar sürer. Büyük deprem olmaz."





Ayvacık'da 749 sarsıntı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi. Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.

00:42 dk 07 Şubat 2017 IHA Deprem anı güvenlik kamerasında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında bu sabah 05.24'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı, bir marketin güvenlik kameralarınca kaydedildi.