İstanbul'da deprem olacak mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? soruları meydana gelen büyük ve küçük ölçekli depremler sonrası merak konusu oluyor. Geçtiğimiz yıllarda, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve uzmanlar önümüzdeki günlerde İstanbul'da büyük bir depremin olacağını; depremin 2030 yılına kadar her an olabileceğini ifade ederken olabilecek depreme karşı tüm tedbirlerin alınacağını belirtmişti.
26 Eylül'de 13.59'da İstanbul Silivri'nin güneyinde yaklaşık 20-25 kilometre açığında 5,7 büyüklüğünde, yaklaşık 13 kilometre derinlikte, 24 Eylül'de de 4,7'lik deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olacağını şu cümlelerle ifade etti: "Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil."
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İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? sorularının yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaştık.
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve uzmanların ortak olarak açıkladığı ise, İstanbul'da büyük bir depremin beklendiği ama zamanın ne zaman olduğunun bilinmediği yönünde. Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş İstanbul'da büyük bir deprem olabileceğini açıklarken Çanakkale'deki depremin İstanbul'dan bağımsız olduğunu belirtti. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası, deprem vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline geldi. İşte İstanbul depremi ile ilgili ayrıntılar.. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezince meydana gelen son depremleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Son depremler için tıklayınız
İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI? Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş “İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama zamanını bilemiyoruz" Düzce Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş, son dönemlerde Çanakkale'de yaşanan depremlerin İstanbul'dan bağımsız depremler olduğunu belirterek “Son olan depremler benim incelediğim kadarıyla İstanbul'dan bağımsız depremler. Bunlarında 6'nın altında olması küçük küçük kırılmaların olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin belirleyici fay zorlu bölgesi Kuzey Anadolu Fay hattı dediğimiz hat üzerinde oluşmakta ve bu hat 3 kola ayrılmaktadır. Bu son gördüğümüz Çanakkale'de oluşan depremler güney kol üzerinde oluşmaktadır. Anadolu fay hattı sıkışma üzerinde olduğu için bu tür depremler olacaktır. Küçük boyutlu da olacaktır ama büyük depremlerde her an olabilir" dedi. İstanbul'da deprem beklendiğini işaret eden Ali Ateş, “İstanbul'da bir deprem bekleniyor ama zamanını bilmiyoruz. İstanbul'da 7.2 olabilir, 7.3 olabilir, 6,5-7 arası olabilir. Çünkü o fay uzunluğunun kırılma durumuna bağlı. Ne kadar kırılacak? Yarıya mı bölünecek? 1/3 oranında mı kırılacak? Şiddeti bu sekmendin kırılmasına bağlı. Bu sekmen ½ oranında kırılırsa daha büyük bir deprem yapar, 1/3 oranında olursa daha az bir deprem yapar. Şu an ne olacağını bilemiyoruz bunlar genel bilgiler" diye konuştu.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI
oğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Özener, yaşanan son depremlerin ardından İstanbul için konuşulan 'Büyük deprem' için gerçekleşmesini beklediklerini söylerken, 'Artık bir sona doğru yaklaşıyoruz' dedi. İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SONA YAKLAŞIYORUZ
Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de bir çok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil.
DÜZCE'DE DEPREM OLACAK MI? Ali Ateş, Düzce'de kısa vadede bir deprem beklemediğini belirterek “Ama zaman zaman sarsıntılar olacak. 3 - 4 şiddetinde hatta 4'ü geçse bile bunlar büyük çapta etkilemeyecektir. Çünkü burada en büyük belirleyici etken Düzce fay hattı 1999'da kırıldı. Bunun toparlanması bu enerjiyi biriktirmesi nereden baksanız 40 ile 60 yıl arasındadır. Dolayısıyla kısa vadede çok büyük bir şey beklemiyoruz ama şunu bilmemiz lazım bu bölgede deprem kesinlikle olacaktır. Ne zaman olacaktır derseniz bu enerjiyi biriktirdiği zaman olacaktır. Dolayısıyla biz bu zamanı boşa geçirmemiz lazım. Doğru yerleşimler seçerek, depreme dayanıklı yapı tasarlayarak, deprem bilincini aşılayarak ve bundan sonra gelecek olanlara da bu bilinci vererek yetiştirerek bu zamanı geçireceğiz. Burada Çilimli ve Yığılca fayları var. Bunlar çok büyük çapta deprem üretmezler. Bunlar 3 ve 4 arası deprem oluştururlar ve Düzce'yi çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum. Ama zaman zaman burada sarsıntılar olacak bu sarsıntılara alışmak durumundayız ve bunlardan korkmamalıyız" şeklinde konuştu. “2 bin yılı öncesi yapılan yapıların analiz testleri yapılmalı" Ali Ateş 2 bin yılı öncesi yapılan tüm binaların analiz testlerinin yapılması gerektiğini belirterek “Kentsel dönüşüm kapsamında evlerin yenilenmesi performans analizleri dediğimiz analizlerin yapılması eğer yeterli değilse özellikle 2 bin yılından önce yapılan yapıların analiz testleri yapılarak durumları öğrenilmesi riskli ise yeni yapı yapılması gerekmektedir" dedi. Deprem olacak söylentiler ile ilgili de konuşan Ali Ateş, “Bilimde kesinlik yoktur. Yapılan açıklamalar bilimselliğe yakın açıklamalar. Çok abartıcı açıklamalar değil. Evet deprem olacak, orada bir enerji birikmesi var ne zaman patlayacağını kimse bilmiyor. Bazı hoca arkadaşlar halkı uyarmak, kamu otoritesini uyarmak, depreme önlem almak. İstanbul birde çok büyük bir şehir ve bu yapıların mutlaka elden geçmesi lazım. Bunların bir çoğunun ruhsatı yok, bir çoğunun iskan ruhsatı yok. Bütün bunların elden geçirilmesi lazım bu zaman boşa geçirilmemesi lazım. Bu yüzden olsa gerek ki bazı hocalar işin ciddiyetine binaen biraz farklı ikaz boyutuna giderek uyarma gereği duyuyorlar" diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “2018 yılından itibaren her yıl Türkiye'de en az 500 bin konutu değiştirmeyi, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bunun yarısı İstanbul'da olacak. 250 bini İstanbul'da 250 bini Anadolu'da olacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki '2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki Türkiye'de en az 500 bin konutun değiştirilmesi planlandığını söyledi.
“2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir" Ülkemizdeki deprem gerçekliği konusuna da değinen Bakan Özhaseki, Türkiye'nin yüzde 42'sinin deprem kuşağında olduğunun bilinmesi gerektiğini ve bu gerçekliğin hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğine vurgu yaptı. Son yüz yıl içerisinde 6 şiddeti ve üzerinde tam 56 deprem olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, Bilim adamlarının genel olarak İstanbul özelinde genel olarak benzer fikirlere sahip olduklarına dikkat çekti. Özhaseki, “Bizim bu bütün bilim adamlarının çalışmalarından oluşturduğumuz dosya da incelediğimizde karşımıza çıkan bir gerçeklik var. Özellikle İTÜ 'den bir hocamızın çalışması neticesinde ki bu çalışma tarihsel depremler ve faylar arasında ki uyumu inceliyor.Ortak görüşte şu 2030 yılına kadar İstanbul'da büyük bir deprem olabilir. 2030 yılına kadar biraz sonra da olabilir, 1 sene sonra da olabilir, 2030 yılında da olabilir.Peki şiddeti ne olacak? 7 şiddetinde olacak diyorlar. Peki büyün bunları söylemek bir kötülük mü? Bir şom ağızlılık mı? Değil arkadaşlar acı gerçeği söylemeliyiz. Bunları örterek kapatamayız. Yanlış yapılanların olduğunu dile getiren bakan Yoğunluk arttırarak devam ediyoruz. İstanbul'daki en büyük yanlışlık o. Eğer bir yerde yoğunluk bir ise iki yapıyoruz. İki ise dört yapıyoruz. Dört ise sekiz yapıyoruz. Bunun manası konut sayısı 2 katına çıkacak demektir. İstanbul nüfusunun iki katına çıkması problemleri 10 katına çıkması demektir" şeklinde konuştu.
Çanakkale'deki depremler geçici Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel, sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğünde bir depremin daha olmasına ilişkin, "O bölgede 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur." dedi. Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birbirine paralel küçük fayların bulunduğunu, bu fayların üretebileceği deprembüyüklüğünün 5,5, 5,3 ve 5,4 civarında olduğunu anlatarak, bunun dışında daha büyük bir deprem olabileceğini tahmin etmediğini bildirdi. Söz konusu bölgede büyük deprem üretme kapasitesi olan bir fayın bulunmadığını anlatan Altunel, şöyle devam etti: "Şu anda görülen hasar, evler ve duvarların yıkılması. Bu tamamen üst yapıyla ilgili bir durum. Normalde bu büyüklükteki depremlerde biz fazla hasar beklemeyiz. Ancak üstyapı iyi değilse sarsıntıyı aldığında yıkılıyor. Kaldı ki art arda birkaç deprem oldu ve önceki depremlerde binaların birçoğu yoruldu. Dolayısıyla şu andaki küçük depremlerde yıkılanlar da yıkılmaya hazır o yapılar. 7 ya da ona yakın büyüklüğündeki bir deprem olma olasılığı yok gibi. Bu tür depremler de geçer. Geçmişte de örnekleri vardır. Böyle birkaç ay sürdüğü olmuştur. Dengeye ulaşıncaya kadar sallantılar sürer. Büyük deprem olmaz."
Ayvacık'da 749 sarsıntı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugün saat 18.08'e kadar 749 deprem kaydedildi. Ayvacık'ta 6 Şubat'tan bugüne kadar 4'ün üzerinde 16 deprem kayıtlara geçti.
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