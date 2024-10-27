İzmir cuma namazı saati kaçta ve İzmir cuma namazı saati gibi sorular, İzmirliler tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma ezanı saat kaçta okunacak? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.
İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve cemaatle kılınır. Bu nedenle, cuma namazı saatini önceden öğrenerek camiye vaktinizde yetişmeye özen göstermelisiniz.
Cuma gününün sünnetleri
Cuma namazının hükmü nedir?
Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.