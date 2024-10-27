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İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

14:5227/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İzmir'de cuma namazı saati kaçta?
İzmir'de cuma namazı saati kaçta?

İzmir cuma namazı saati kaçta ve İzmir cuma namazı saati gibi sorular, İzmirliler tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma ezanı saat kaçta okunacak? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Her hafta cuma günü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği vakitlere göre İzmir'de cuma namazı kılınır. Cuma namazı saati, mevsimsel değişikliklere göre farklılık gösterebileceğinden, güncel saat bilgisi Diyanet'in resmi internet sitesinden veya cami duyurularından takip edilmelidir. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de
saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir ve cemaatle kılınır. Bu nedenle, cuma namazı saatini önceden öğrenerek camiye vaktinizde yetişmeye özen göstermelisiniz.

Cuma mesajları! Anlamlı, dualı, resimli, kısa, en güzel, cuma mesajları

Cuma mesajları her cuma kutlamaları için merak edilen, araştırılan konulardandır. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip cuma günlerinde cuma mesajları araştırılmaya başladı. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak hem cuma gününün önemini hatırlatıyor hem de aralarındaki bağı daha da güçlendiriyor. Hem yazılı hem de görsel olarak paylaşımda bulunabileceğiniz en güzel, farklı, resimli, kısa ve anlamlı cuma mesajlarını bu haberimizde derledik. Cuma günü SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı, dualı, en güzel, en yeni, resimli, ve hadislerle güzel cuma mesajları ve cuma tebriği sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.


Cuma gününün sünnetleri

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

#İzmir
#Cuma
#Namaz

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