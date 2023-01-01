|
Özgün

Kabine bugün toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var

Kabine toplantısına kısa bir zaman kala hükümetin gündeminde hangi konuların yer aldığı merak ediliyor. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşların merak ettiği vergi, sigorta primi borçları ile idari cezalara yapılandırma paketi, terörle mücadele, İsveç'teki islamofobik saldırı ve EYT'nin görüşülmesi bekleniyor. Peki, 23 Ocak kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

11:40 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı

Kabine toplantısı tarihi birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. Kabine gündeminde borç yapılandırma paketi yer alacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2023 yılının ilk toplantısı 9 Ocak günü yapılmıştı. Yılın ikinci Kabine Toplantısı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinİn saat 15:00'da başlaması ve 19:00'da bitmesi bekleniyor.

23 OCAK KABİNE TOPLANTISI MADDELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak Kabine'de ana gündem başlığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Yapılandırma kapsamında ana para borçları, korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden, büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar, peşin ve taksitle ödenebilecek.

Peşin ödeme halinde, faiz tutarının yüzde 90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak.

Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi, belirlenecek tutarın altındaki borçlar da, tamamen silinecek.

Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamında olacak.

Kabine toplantısında toplantıda İsveç'in başkenti Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran-ı Kerim yakılması da gündemde olacak. Kabine toplantısında İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımların masaya yatırılması bekleniyor.

#kabine
#kabine toplantısı
#kabine toplantısı maddeleri
#kabine toplantısı gündemi
#cumhurbaşkanı erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
Kabine bugün toplanıyor: Gündemde yeni yapılandırma paketi var
Anayasa Mahkemesi: HDP'nin kapatma davasında karar Çarşamba günü verilecek
İŞKUR TYP personel alımı başvurusu 2023 ne zaman?
Restorasyondaki tarihi Selimiye Camisi’nin 594 penceresi de değişiyor
Devlet destek verdi üç ilçenin kaderi değişti: 30 bin kişi geçimini sağlıyor
Kars’ta yağan kar kısa sürede eridi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.