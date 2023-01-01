Kabine toplantısı tarihi birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. Kabine gündeminde borç yapılandırma paketi yer alacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2023 yılının ilk toplantısı 9 Ocak günü yapılmıştı. Yılın ikinci Kabine Toplantısı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinİn saat 15:00'da başlaması ve 19:00'da bitmesi bekleniyor.

23 OCAK KABİNE TOPLANTISI MADDELERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak Kabine'de ana gündem başlığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketine son şekli kabine toplantısında verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin toplantıda vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Yapılandırma kapsamında ana para borçları, korunacak. Ancak ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden, büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar, peşin ve taksitle ödenebilecek.

Peşin ödeme halinde, faiz tutarının yüzde 90'a varan oranda silinmesi mümkün olacak.

Önceki yapılandırma paketlerinde olduğu gibi, belirlenecek tutarın altındaki borçlar da, tamamen silinecek.

Yine vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamında olacak.