Smoothie, meyve veya sebzelerin su, süt, yoğurt gibi sıvılarla karıştırılarak elde edilen içeceklerdir. Temelde besleyici ve lezzetli olan smoothieler, çeşitli meyve ve sebzelerin kombinasyonlarıyla hazırlanabilir. Özellikle sıcak havalarda tercih edilen smoothiler doğru malzemelerle hazırlandığında sağlıklı bir içecek haline gelebilir. Yaz mevsiminin en sevilen meyvesi karpuzla hazırlayabileceğiniz smoothie tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte karpuzlu smoothie tarifi ve malzemeleri.

KARPUZLU SMOOTHİE TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

> 2 su bardağı doğranmış karpuz (çekirdekleri çıkarılmış)

> 1 olgun muz

> 1/2 su bardağı yoğurt veya hindistan cevizi sütü (isteğe bağlı olarak normal veya yoğunluğu ayarlamak için light yoğurt da kullanabilirsiniz)

> 1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı olarak daha tatlı bir smoothie için)

> Birkaç buz küpü (isteğe bağlı olarak, içeceğin serin olmasını sağlamak için)

Yapılış Adımları:

Karpuzun kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkararak 2 su bardağı kadar doğranmış karpuz elde edin. Muzu soyun ve dilimleyin. Karpuz parçalarını, muz dilimlerini ve isteğe bağlı olarak yoğurdu veya hindistan cevizi sütünü bir blender veya mikserin içine ekleyin. İçeceği tatlandırmak istiyorsanız, bal veya akçaağaç şurubunu da ekleyin. Eğer içeceğin daha serin ve kremamsı olmasını istiyorsanız, birkaç buz küpünü de içine ekleyin. Tüm malzemeler blenderde pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Hazırladığınız karpuzlu smoothieyi bardaklara dökün ve dilerseniz üzerini ince karpuz dilimleri veya nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

SMOOTHİE NEDİR?

Smoothie, meyve ve/veya sebzelerin su, süt, yoğurt gibi sıvılarla karıştırılarak elde edilen içeceklerdir. Temelde besleyici ve lezzetli olan smoothieler, çeşitli meyve ve sebzelerin kombinasyonlarıyla hazırlanabilir. Smoothie içerisine ayrıca, chia tohumu, yulaf ezmesi, badem veya fındık gibi faydalı bileşenler de eklenerek besin değeri artırılabilir.

SMOOTHİE HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI

Doğal Şeker İçeriğine Dikkat: Smoothielerde meyvelerden gelen doğal şekerler bulunur. Bu nedenle aşırı miktarda meyve eklemek yerine, sebzelerle dengeli bir içecek hazırlamak daha sağlıklı olabilir.

Katı Meyve ve Sebzeleri Tercih Edin: Smoothielerin besin değeri ve tok tutma özelliğini artırmak için, meyve ve sebzeleri mümkün olduğunca taze ve katı formda kullanmak faydalı olacaktır.

Sıvılar İçin Sağlıklı Alternatifler Seçin: Süt, badem sütü, hindistan cevizi suyu gibi sağlıklı içecekler smoothie yapımında tercih edilebilir. Şekerli içeceklerden uzak durmak önemlidir.

Bileşenleri Dengeli Seçin: Smoothie yaparken çeşitli meyve ve sebzeler kullanmak, içeceğin vitamin ve mineral açısından zengin olmasını sağlar. Farklı renklere sahip meyveleri ve sebzeleri bir araya getirerek besin çeşitliliğini artırabilirsiniz.

KARPUZLU SMOOTHİE KAÇ KALORİ?

1 porsiyon (orta boy) karpuzlu smothie yaklaşık olarak 192 kalori içerir. 1 su bardağı karpuzlu smoothie ortalama 94 kalori içerir. 100 gram karpuzlu smoothie ise yaklaşık olarak 46 kalori içerir.







