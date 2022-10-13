Kayseri süper amatör küme 6. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu heyecan devam ediyor. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi ve 8 maç ise Pazar günü oynanacak. A Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ve B Grubunda Kocasinan Ülküspor haftayı puansız olarak BAY geçecek takımlar olurken Kayserigücü FK İse Develi Emarspor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen galibiyetle kapatacak.
Kayseri süper amatör küme 6. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Haftanın programı şu şekilde;
- 15 Ekim 2022 Cumartesi / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
- 15.00 Sungur FK-Akkışlaspor
- 16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
- 13.00 Amaratspor-Kocasinan Yemlihaspor
- 16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
- 11.00 Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor
- 15.00 Atletikspor- Yahyalıspor
- 16 Ekim 2022 Pazar / Vali Muammer Güler Stadı
- 13.00 Esentepespor-Gültepespor
- 15.00 Erciyes Esen Makine FK-Kayseri Şekerspor
- 16 Ekim 2022 Pazar / Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
- 13.00 Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji
- 15.00 Argıncıkspor-Özvatan Gençlikspor
- 16 Ekim 2022 Pazar / Başakpınar Stadı
- 15.00 Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor