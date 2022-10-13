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Kayseri süper amatör küme 6. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu heyecan devam ediyor. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6. hafta maç programı belli oldu. Buna göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi Sungur FK-Akkışlaspor ile maçlar başlayacak. 16 Ekim 2022 Pazar saat 15.00’da oynanacak Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor karşılaşması ile Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maçları tamamlanmış olacak. İşte Kayseri süper amatör küme 6. hafta maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri Süper Amatör Küme 6. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Kayseri süper amatör küme 6. hafta maçları

Kayseri Süper Amatör Küme 2022-2023 futbol sezonu heyecan devam ediyor. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi ve 8 maç ise Pazar günü oynanacak. A Grubunda Kayseri Gençlerbirliği ve B Grubunda Kocasinan Ülküspor haftayı puansız olarak BAY geçecek takımlar olurken Kayserigücü FK İse Develi Emarspor’un ligden çekilmesi nedeniyle haftayı hükmen galibiyetle kapatacak.

Kayseri süper amatör küme 6. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

Haftanın programı şu şekilde;

  1. 15 Ekim 2022 Cumartesi / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
  2. 15.00 Sungur FK-Akkışlaspor
  3. 16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
  4. 13.00 Amaratspor-Kocasinan Yemlihaspor
  5. 16 Ekim 2022 Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
  6. 11.00 Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor
  7. 15.00 Atletikspor- Yahyalıspor
  8. 16 Ekim 2022 Pazar / Vali Muammer Güler Stadı
  9. 13.00 Esentepespor-Gültepespor
  10. 15.00 Erciyes Esen Makine FK-Kayseri Şekerspor
  11. 16 Ekim 2022 Pazar / Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
  12. 13.00 Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji
  13. 15.00 Argıncıkspor-Özvatan Gençlikspor
  14. 16 Ekim 2022 Pazar / Başakpınar Stadı
  15. 15.00 Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor

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