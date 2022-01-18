Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 851 bin 730a yükseldi
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 851 bin 730'a yükseldi

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1125 artışla 851 bin 730'a ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 756 bin 306 artarak 66 milyon 456 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 851 bin 730a yükseldi
Arşiv

ABD'de 1125 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 851 bin 730'a çıktı.

California, 7 milyon 143 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 565 bin vakayla Texas ve 5 milyon 41 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında ilk sırada

California can kaybında da 77 bin 938 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 77 bin 213, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,6'sına en az bir doz, yüzde 66,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 41,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 248 milyondan fazla kişiye ilk doz, 209 milyona yakın kişiye ikinci doz, 79 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Hepsi bir bir çıkmıştı: Çoğu şeyi önceden bilen The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış
FOTOĞRAF 17
Title
Kehanetleriyle geçtiğimiz yıllara damga vurmayı başaran The Simpsons animasyon dizisi, bugüne kadar yaşanan birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer vermesiyle ünlenmişti.<br><br>32 yıldır ABD'de yayınlanan The Simpsons dizisi; Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga'nın Super Bowl'da havaya uçması gibi olayları önceden bilmişti.
Title
Tüm dünyada popüler olan The Simpsons çizgi dizisinin hayranları, kehanetleri bulma konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. The Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri sıralandı. İşte The Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri...<br><br>
Title
HOLOGRAM İLE POSTA GÖNDERME<br><br>The Simpsonlar'da yayınlanan bir bölümde, postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor.<br><br>Teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.
Title
BEBEKLERİN CÜMLELERİNİ TERCÜME EDEN CİHAZ<br><br>Simpsonlar dizisinde gösterilen bir cihaz, bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor.<br><br>Bilim insanlarının 2022 yılı için bu icat konusunda harekete geçeceği öngörülüyor.
Title
KORONAVİRÜS SALGINININ SONA ERECEĞİ TARİH<br><br>2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar, bu sefer de bitişine ilişkin kehanetleriyle gündeme geldi.
Title
Popüler animasyon dizisine göre salgın, 2022 yılında insanlığın hayatından çıkacak.<br><br>
Title
SANAL GERÇEKLİKLE YEMEK YEME<br><br>Simpsonlar, Homer ve Marge'ın VR gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla kendilerini şımarttıkları bir bölüme ev sahipliği yapıyor.<br><br>Bölüm, 2030 yılını anlatsa da insanlar daha yakın bir gelecekte sanal gerçeklik yemeklerinin piyasada olacağını tahmin ediyor.
Title
SIMPSONS'IN GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ<br><br>Simpsons dizisinin bugüne kadar gerçekleşen kehanetleri ise şöyle:
Title
AKILLI SAATLER<br><br>Simpsonlar, 1995 yılında yayınlanan altıncı bölümde seyircisini selamlayarak akıllı saatlere gönderme yapmıştı.<br><br>''Lisa'nın Düğünü'' isimli bölümde, Lisa Simpson'ın kocasının bileğinde bir akıllı saat vardı ve ikili bu saat üzerinden iletişim kuruyordu. İlk akıllı saat, 2013 yılında oluşturuldu ve Simpsonlar bu teknolojiyi tam 18 yıl önce tahmin etmeyi başardı.
Title
DISNEY'IN FOX'U SATIN ALMASI<br><br>Bir Fox dizisi olan Simpsonlar, kendi stüdyolarının Disney tarafından satın alınacağını tahmin etti. 10'uncu sezonun ''When You Dish Upon A Star'' isimli bölümünde Fox, Disney'e satıldı.<br><br>Aralık 2017'de Disney, 21st Century Fox'u 52.4 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.
Title
EBOLA VİRÜSÜ<br><br>Simpsons hayranları, dizinin 1997'de yayınlanan ''Lisa's Sax'' bölümünde, ebola virüsünden bahsedildiğini fark etti. Bölümde, Marge, hasta oğlu Bart'a ''Meraklı George ve Ebola Virüsü'' adlı bir kitap okumasını öneriyodu.<br><br>Bölüm çekildiğinde Ebola virüsü biliniyordu ancak virüs 2014 yılında dünya çapında salgın haline geldi.
Title
ESKİ BEATLES MEKTUBU<br><br>İkinci sezondan 1991 tarihli ''Brush With Greatness'' bölümünde, Beatles ile ilgili bir kehanet ortaya çıktı. Bölümde Ringo Star'ın onlarca yıl önce gruba gönderilen hayran mektuplarını yanıtladığı görüldü.<br><br>2013 yılının Eylül ayında, gerçek hayatta, iki Essex Beatles hayranı, 50 yıl önce Beatles'a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney'den bir yanıt aldıklarını açıkladı.
Title
KORONAVİRÜS<br><br>Ebola virüsüne benzer bir kehanet koronavirüs içinde gerçekleşti. 1993 yılında yayınlanan bölümde Simpsonlar, koronavirüse gönderme yaptı.<br><br>Dördüncü sezonda ''Marge in Chains'' adlı bölümde, Springfield'a yanlışlıkla bir Japon fabrika işçisi tarafından ''Osaka Gribi'' bulaştırılırdı. Kasabadaki insanlar virüse çözüm ararken, yıllar sonra virüsün Kovid-19'a benzerliği belirlendi.<br><br>2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemi olarak isimlendirilen koronavirüs Simpson'un kehanetleri arasına girdi.
Title
DONALD TRUMP<br><br>19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.
Title
İKİZ KULELER<br><br>1993'te yayınlanan bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.
Title
Title
Hepsi bir bir çıkmıştı: Çoğu şeyi önceden bilen The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle tanınan The Simpsons animasyon dizisinin 2022 yılı kehanetleri adeta umut veriyor. İşte Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri...

Koronadan en az etkilenen grup
KORONAVİRÜS
Koronadan en az etkilenen grup

Pekin'deki Omicron vakası: Kanada'dan Çin'e postayla ulaştı
KORONAVİRÜS
Pekin'deki Omicron vakası: Kanada'dan Çin'e postayla ulaştı

Kuşadasında esrarengiz olay

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Toprağa gömülü halde bulundu, sır perdesi böyle aralanacak.
Kutupları aratmıyor

Kutupları aratmıyor

​Türkiye'de geçen yıl eksi 39,2 ile en düşük sıcaklık kaydedilmişti.
Bazı illerde okullar tatil

​İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da faiz de düşecek.

İstanbul'a kar için saat verildi.

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ahmet Çalık kararı.

​Zabıta ekipleriyle tartıştı, kendisini ateşe verdi.

Çay tohumundan elde edildi, zeytinyağı ile eşdeğer.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.