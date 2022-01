ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 851 bin 730'a yükseldi

Tüm dünyada popüler olan The Simpsons çizgi dizisinin hayranları, kehanetleri bulma konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. The Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri sıralandı. İşte The Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri...<br><br>