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Koronavirüs Bursada emniyet müdürü denetimlerde polislere de maske cezası kesti
TÜRKİYE

Bursa'da emniyet müdürü denetimlerde polislere de maske cezası kesti

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 81 il valiliğine genelge göndermişti. Ülke genelinde bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarlarının denetim gerçekleştireceği duyurulmuştu. Bu kapsamda Bursa'da yapılan denetimlerde İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını tespit ettiği dört polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL ceza yazdı.

Haber Merkezi DHA
Emniyet müdürü denetimlerde polislere de maske cezası kesti.
Emniyet müdürü denetimlerde polislere de maske cezası kesti.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, artan koronavirüs vakalarının ardından kentte görev yapan polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Aslan, ilçe emniyet müdürlerine yaptığı uyarıda, maske takmayan polislere ceza kesilmesinden kaçınılmaması gerektiğini söyledi.

Denetim için sahaya indi

Aslan’ın uyarılarının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, polis ekiplerinin maske kuralına uyup uymadığını denetledi. Yaptığı denetimde 4 polis memurunun maske takmadığını, aynı zamanda maskeyi doğru kullanmadığını tespit eden Baydemir, polis memurlarına cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye genelinde koronavirüs denetimi yapılacak
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Bursa'da maskesiz gezen kadın kendisine ceza yazan polislere hakaret etti
OYNAT 00:59
Bursa'da maskesiz gezen kadın kendisine ceza yazan polislere hakaret etti
Bursa'da Ş.A. (34) adlı kadının, maske takmadığı için kendisine ceza yazmak isteyen 3 polise hakaret etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polisler, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A.'dan şikayetçi oldu.


  • Dört polis memuruna Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 900’er liradan toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Vali Yerlikaya: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 bin denetim gerçekleştirildi
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