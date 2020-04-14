Koronavirüs Damadının ardından ünlü iş insanı da koronavirüsten hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Damadının ardından ünlü iş insanı da koronavirüsten hayatını kaybetti

Denizli'de, tekstil sanayisinin duayen isimlerinden 82 yaşındaki iş insanı Besalet Küçüker, koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını kaybetti. Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi DHA
Besalet Küçüker
Besalet Küçüker

Denizli iş dünyasının duayen isimlerinden, Babadağ ilçesinde doğan, küçük tezgahta başladığı tekstil söktürende öncü olup, şirketini kuran Besalet Küçüker, bir süre önce özel hastanede 'Kovid-19' teşhisiyle tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan ve 2 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi süren Küçüker, bu sabah yaşamını yitirdi.

İŞ DÜNYASINDA ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Küçüker'in ölümü, iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Tüm yaşamını Denizli tekstil sektörüne adayan Besalet Küçüker, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta son yolculuğa uğurlandı.

  • Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar'da da koronavirüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

DHA
Taştan Kardaşlar
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