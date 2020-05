İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan The New York Times’a ders: Mektubu yayınlamak zorunda kaldılar İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye’ye yer vermeyen Amerikan The New York Times’a bir mektup yazarak, gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Times, Fahrettin Altun’un Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesini anlattığı mektubunu yayınladı.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 22:19 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 22:50 Yeni Şafak