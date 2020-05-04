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Koronavirüs İletişim Başkanı Fahrettin Altundan The New York Timesa ders Mektubu yayınlamak zorunda kaldılar
DÜNYA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan The New York Times’a ders: Mektubu yayınlamak zorunda kaldılar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye’ye yer vermeyen Amerikan The New York Times’a bir mektup yazarak, gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Times, Fahrettin Altun’un Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesini anlattığı mektubunu yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

The New York Times’ta 1 Mayıs’ta yayınlanan “Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor” başyazısında Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin koronavirüsle mücadelelerine övgüler düzülürken, Türkiye’nin başarıları hasır altı edilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Amerikan gazetesini hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Times gazetesine hitaben bir mektup kaleme alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’yi gözardı eden yazıya, sayılarla cevap verdi.

Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
FOTOĞRAF 13
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Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.
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Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.
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Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır. sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.
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Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.
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TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.

Mektubu yayımlamak zorunda kaldılar

Fahrettin Altun, The New York Times’ın internet sitesinde de yayınlanan mektupta “Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya’da bir milyon kişide 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye’den bahsedilmemesi dikkat çekicidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını belirten Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 6o bini aşkın vatandaşın ise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; Türkiye’nin aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti.

New York Times gazetesinin, Altun’un mektubunu yayımlamak zorunda kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 64, vaka sayısı bin 614
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  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un The New York Times’a yazdığı mektup şu şekilde:
  • “1 Mayıs tarihinde yayımlanan “In a Crisis, True Leaders Stand Out” (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde elde ettiği başarılar gözardı edilmiştir.
  • Türkiye, virüsle mücadele stratejisini oluşturmak için önde gelen tıp uzmanları ve salgın hastalık hocalarından oluşan bir Bilim Kurulu ihdas etmiştir. Bu dönemden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesi, Türkiye’nin müdahalesini bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda yönetmiştir. Bu hususta sayılar son derece açıktır.
  • Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler dizilen Almanya’da bir milyon kişide neredeyse 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye’den bahsedilmemesi dikkat çekicidir.
  • Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetlerin 2002 yılından itibaren milyarlarca dolar yatırım yaptığı ücretsiz ve evrensel sağlık sistemi sayesinde yeni enfeksiyonlar yavaşlatılmış; 60 binden fazla hasta başarıyla tedavi edilmiştir.
  • Son olarak, güçlü imalat sanayiimiz, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle, hükümetin cerrahi maskeleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca Türkiye, aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin de bulunduğu 57 ülkeye tıbbi malzeme ve solunum cihazı yardımında bulunmuştur.”

New York Times gazetesinin Türkiye karnesi

  • Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık kumpasına; çukur operasyonlarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar Türkiye'nin ve demokrasisinin karşı karşıya kaldığı tüm saldırılara destek olan gazete, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından günler sonra FETÖ elebaşısının makalesini yayımlayarak terör örgütü liderini aklamaya çalışmıştı.
  • New York Times, Koronavirüs salgını sırasında Türkiye’ye yönelik saldırılarını sürdürdü. Gazetenin Türkiye’yle hiçbir ilgisi olmayan salgın haberlerinde Türkiye’den fotoğraflar kullanarak algı operasyonu yapmaya kalkması üzerine İletişim Başkanlığı yine harekete geçerek, dünyaca ünlü gazetenin editörüne özür diletmişti.
  • Aynı gazete, hiçbir kanıt göstermeden Türkiye’nin KOVİD-19 kaynaklı ölümleri gizlediğini iddia etmişti. İddia, Türk Tabipler Birliği (TTB) ve CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş’a dayandırılmıştı.
  • New York Times İstanbul bürosunu İngiliz muhabir Carlotta Gall yönetiyor. Büroda bir süredir asistanlık yapan Şafak Timur ise daha önce terör bağlantısı nedeniyle kapatılan İMÇ TV’de çalışıyordu. Timur’un sosyal medya hesaplarında Türkiye’yi karalayan, terör örgütlerine ve uzantılarına müzahir paylaşımlar yaptığı dikkat çekiyor.

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