İsrail'den Türkiye kararı: Yasak kaldırılıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere'nin de olduğu 8 ülkeye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını tavsiye etti. Kabineden ve Knesset'in Yasa Komitesi'nden onay alması beklenen karar bu geceden itibaren uygulanacak.
Hastalığın bulaşıcılığı arttı
Kovid-19 vakalarının ülkeye girmesini engellemek için seyahat yasağı uygulansa da ülke içindeki hastalığın bulaşma oranının yüzde 95'lere çıkmasıyla birlikte bu yasağın rafa kaldırılmasına karar verildi.
- ABD, İngiltere ve Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya, Tanzanya, Meksika ve İsviçre de yasaklı ülkeler arasındaydı.