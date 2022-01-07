İsrail'den Türkiye kararı: Yasak kaldırılıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere'nin de olduğu 8 ülkeye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını tavsiye etti. Kabineden ve Knesset'in Yasa Komitesi'nden onay alması beklenen karar bu geceden itibaren uygulanacak.

Hastalığın bulaşıcılığı arttı

Kovid-19 vakalarının ülkeye girmesini engellemek için seyahat yasağı uygulansa da ülke içindeki hastalığın bulaşma oranının yüzde 95'lere çıkmasıyla birlikte bu yasağın rafa kaldırılmasına karar verildi.