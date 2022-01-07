Koronavirüs İsrailden Türkiye kararı Yasak kaldırılıyor
DÜNYA

İsrail'den Türkiye kararı: Yasak kaldırılıyor

Omicron'la birlikte vaka sayılarının tekrar arttığı İsrail'de, ülke içinde bulaşın yüzde 95'lere ulaşmasıyla seyahat yasağının da bir anlamının kalkmadığına kanaat getirildi. Bu sebeple Türkiye dahil 8 ülkeye seyahat yasağı kaldırılıyor.

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Haber Merkezi Diğer
İsraile seyahat yasağı kalktı mı?
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İsrail Sağlık Bakanlığı aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere'nin de olduğu 8 ülkeye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını tavsiye etti. Kabineden ve Knesset'in Yasa Komitesi'nden onay alması beklenen karar bu geceden itibaren uygulanacak.

Hastalığın bulaşıcılığı arttı

Kovid-19 vakalarının ülkeye girmesini engellemek için seyahat yasağı uygulansa da ülke içindeki hastalığın bulaşma oranının yüzde 95'lere çıkmasıyla birlikte bu yasağın rafa kaldırılmasına karar verildi.

  • ABD, İngiltere ve Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya, Tanzanya, Meksika ve İsviçre de yasaklı ülkeler arasındaydı.
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