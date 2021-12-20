Koronavirüs İzmirde Omicron varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu
TÜRKİYE

İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 'Omicron' varyantına yakalanan 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde Omicron varyantı tespit edilen 5 kişi sağlığına kavuştu
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide 'Omicron' varyantı tespit edildiğini açıklamıştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 'Omicron' varyantı tespit edilen ve evde tedavi gören 5 kişinin hastalığı hafif semptomlarla atlattıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Vali Köşger, tedavileri tamamlanan 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

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Öte yandan Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vakaları ile ilgili son paylaşımında ise 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısını İzmir'de 68,47 olarak açıklamıştı. Bu konuyla ilgili de bilgi veren Vali Köşger, son 2 günde İzmir'de vaka sayılarında önemli düşüş yaşandığını ve beklentilerinin, düşüşün ilerleyen günlerde süreceği yönünde olduğunu kaydetti.

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