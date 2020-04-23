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Koronavirüs Karamanda gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi
TÜRKİYE

Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi

Karaman’da hayırsever bir vatandaş, mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin tüm borçlarını ödedi. Bakkal Mustafa Gencay, "Öğle saatlerinde bir ağabeyimiz geldi. İşleriniz nasıl diye hal hatır sordu. Biz de iyi Allah’a şükür dedik. ’Veresiye ile çalıştığın müşteriler var mı?’ dedi. Biz de var dedik. O zaman bir zahmet çıkarır mısın o veresiye defterini dedi. Baktı ve beraber topladık. 2 bin 600 lira hesap çıktı. Tek tek hepsini hesap ettik ödedi ve defteri yırttık" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Gencay
Mustafa Gencay

Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı’nda bulunan bir bakkala gelerek ismini vermek istemeyen hayırsever vatandaş, koronavirüs salgını nedeniyle insanların zor günlerden geçtiğini düşünerek ihtiyaç sahibi insanların borçlarını ödemek istediğini belirtip veresiye defterini satın aldı.

Borçları ödenen vatandaşların da durum karşısında şaşırdıklarının belirtti.

2-3 aydır borçlarını ödeyemeyenler olduğunu söyleyen bakkal Mustafa Gencay, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Öğle saatlerinde bir ağabeyimiz geldi. İşleriniz nasıl diye hal hatır sordu. Biz de iyi Allah’a şükür dedik. ’Veresiye ile çalıştığın müşteriler var mı?’ dedi. Biz de var dedik. O zaman bir zahmet çıkarır mısın o veresiye defterini dedi. Baktı ve beraber topladık. 2 bin 600 lira hesap çıktı. Tek tek hepsini hesap ettik ödedi ve defteri yırttık. Karamanımızda da bu olayların görülmesi bize ayriyeten memnuniyet verdi. O ağabeyimize teşekkür ettik. Gelen veresiyecilere de borçlarının silindiğini bildirdik. Onlar da teşekkür etti. Böyle şeylerin çoğalmasını hem bizim Karamanımızda hem Türkiyemizde Cenab-ı Mevlamdan niyaz ederiz. Biz hoşnut olduk. O anda maddiyatta sıkıntımız vardı. Bize de bir can suyu olmuş oldu. O andaki veresiyecilerin de durumları biraz dardı. 2-3 aydır ödeyemeyenler de vardı. Onlar için de bir can suyu olmuş oldu."

Borçları ödenen vatandaşların da durum karşısında şaşırdıklarının belirten Gencay, "Memnun oldular. Onlar da şaşkınlık yaşadılar. Allah ya olur mu böyle şeyler dediler. Niye olmasın dedim. Başka yerlerde oluyor da bizim Türkiyemizde, Karamanımızda niye olmasın dedik."

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