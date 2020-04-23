Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi Karaman’da hayırsever bir vatandaş, mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin tüm borçlarını ödedi. Bakkal Mustafa Gencay, "Öğle saatlerinde bir ağabeyimiz geldi. İşleriniz nasıl diye hal hatır sordu. Biz de iyi Allah’a şükür dedik. ’Veresiye ile çalıştığın müşteriler var mı?’ dedi. Biz de var dedik. O zaman bir zahmet çıkarır mısın o veresiye defterini dedi. Baktı ve beraber topladık. 2 bin 600 lira hesap çıktı. Tek tek hepsini hesap ettik ödedi ve defteri yırttık" dedi.

Haber Merkezi 23 Nisan 2020, 16:19 İHA