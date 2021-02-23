Koronavirüs Mescid-i Aksa bu yıl ramazanda ibadete açık olacak
DÜNYA

Mescid-i Aksa bu yıl ramazanda ibadete açık olacak

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bu yıl ramazan ayında ibadete açık olacağını duyurdu. Salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, nisanın ortalarına doğru başlayacak ramazan ayında izleyecekleri tutuma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Hatib, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin her tür önleminin hazır olduğunu vurguladı.

  • Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı.

İsrail Aksa’nın altını oyuyor
DÜNYA
İsrail Aksa’nın altını oyuyor

Günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor. Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin başlamasıyla vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşansa da, salgın Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap şehirleri ile kasabalarında yayılmaya devam ediyor.

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı
KORONAVİRÜS
Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı
  • İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelişlerinde ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

İşgalci İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine yine izin vermedi
FOTOĞRAF 12
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İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinlinin izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi.
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Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler sabahtan itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı.
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Burada zaman zaman gerilimi artıran İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi.
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Böylece yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi.
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İsrail polisi, geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.
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İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.
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Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı.
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İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı.
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Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti.
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.
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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
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İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
İşgalci İsrail yüzlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine yine izin vermedi
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı

İmam ağlamaktan ayetleri okuyamadı
OYNAT 01:38
İmam ağlamaktan ayetleri okuyamadı
Koronavirüs salgını sebebiyle Mescid-i Nebevi'de cuma namazı bir avuç cemaatle kılındı. İmam ayetleri okurken gözyaşlarına hakim olamadı.
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