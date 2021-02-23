Mescid-i Aksa bu yıl ramazanda ibadete açık olacak

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, nisanın ortalarına doğru başlayacak ramazan ayında izleyecekleri tutuma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Hatib, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin her tür önleminin hazır olduğunu vurguladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ramazan ayında Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı.

DÜNYA İsrail Aksa’nın altını oyuyor

Günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor. Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin başlamasıyla vaka sayılarında kısmi bir düşüş yaşansa da, salgın Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap şehirleri ile kasabalarında yayılmaya devam ediyor.

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KORONAVİRÜS Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelişlerinde ciddi kısıtlamalar uyguluyor.