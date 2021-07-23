Koronavirüs Hastaneye yatanlar aşısız
TÜRKİYE

Hastaneye yatanlar aşısız

Koronavirüsün Delta varyantının Türkiye’de de etkisini göstermeye başlaması uzmanları endişelendiriyor. Yeni varyantların aşı oranlarının düşük olduğu ülkelerde ortaya çıkışının, aşının önemini ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dilek Arman, “Diğer yandan hastaneye yatışlar da özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Prof. Dr. Dilek Arman: Hastaneye yatanlar aşısız delta varyantı etkisini gösteriyor başa dönebiliriz
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Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Dilek Arman, birçok ülke ile birlikte Türkiye’de de 36 ilde tespit edilen Delta varyantı ve tekrar artış eğilimine geçen Kovid-19 vaka sayılarının, salgında yeni bir dalganın yaşanması konusunda yaratabileceği risklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YETERLİ ORANA ULAŞAMADIK

Aşılama oranları yüksek İngiltere ve İsrail gibi ülkelerde Delta varyantı sebebiyle yaşanan vaka artışlarına dikkati çeken Arman, “Aşılarımızı olmaz ve tedbirlere uymazsak kısa sürede vaka artışları ve nisan ayı rakamlarına ulaşmamız kaçınılmaz olur” ifadesini kullandı. Türkiye’nin toplumsal bağışıklığın sağlanması için gerekli olan yüzde 70-80 aşılama oranına henüz erişemediğine, toplumda yaz mevsimi ve normalleşmenin etkisiyle maske, mesafe tedbirlerine yeteri kadar uyulmadığına işaret eden Arman, tüm bu etmenlerin vaka artışlarına zemin hazırladığını vurguladı.

Prof. Dr. Dilek Arman
Prof. Dr. Dilek Arman

HASTANEYE YATIŞLARDA AŞILANMAYANLAR DAHA FAZLA

Arman, hem BioNTech hem de Sinovac aşılarının iki dozunun genel olarak varyantlar üzerinde etkinliğini sürdürdüğünü, ağır hastalık ve ölüm riskini önlediğinin saptandığını anımsattı. Arman, “Yeni varyantların özellikle aşı oranlarının düşük olduğu ülkelerde ortaya çıkışı, aslında aşının önemini çok açık olarak ortaya koyuyor. Diğer yandan hastaneye yatışlar da özellikle aşılanmamış kişilerde söz konusu” diye konuştu.

GENÇLER BİR AN EVVEL AŞILARINI OLMALI

Prof. Dr. Arman, özellikle genç yaş gruplarında görülen aşı ilgisizliğine ilişkin, şunları kaydetti: “Türkiye’de günlük ortalama 5 bin yeni vakanın büyük bölümünün aşılanmamış, genç nüfustan oluştuğunu ve Kovid-19’da ölüm oranının 40 yaş altında 0,02 olduğunu dikkate aldığımızda, her 5 bin genç hastanın 10’unun yaşamını kaybedeceğini öngörmek acı ama gerçek bir sonuç. Gençler hem kendileri hem de sevdiklerine hastalık bulaştırma ihtimalini düşünerek bir an evvel iki doz aşılarını olmalı.”

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