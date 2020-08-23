Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Şanlıurfada Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 81 bin 900 lira ceza kesildi
TÜRKİYE

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 81 bin 900 lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte 454 ekibin dün yaptığı uygulamada, 3 bin 105 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Koronavirüse yakalandı 'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü
KORONAVİRÜS
Koronavirüse yakalandı 'Bana bulaşmaz demeyin' mesajı verdi, 3 gün sonra öldü

143 kişiye ceza kesildi

  • Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 143 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 40 şahıs ile 31 iş yerine de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 81 bin 900 bin lira ceza uyguladı.

Abone Ol Google News
Son Rus Çarı

Son Rus Çarı

Putin'in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri
İş adamlarına uçak gemisi çağrısı

İş adamlarına uçak gemisi çağrısı

5 yıl içinde dev projeleri hayata geçireceğiz.
Rusyadan S-400 iddiası

Rusya'dan S-400 iddiası

​"Türkiye'ye yeni sevkiyat için anlaşma imzaladık"
Açılış tarihi belli oldu

Açılış tarihi belli oldu

​İstanbul'un yeni simgesinden yeni görüntüler.
Yağma yaparken yakalandılar

Yağma yaparken yakalandılar

​Giresun'da büyük felaketin ardından insanlık ölmüş dedirten olay.

Tıklım tıklım!

Tıklım tıklım!

​İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık korkuttu.
Erdoğan'dan Giresun talimatı

Erdoğan'dan Giresun talimatı

​Devletin tüm imkanları seferber edilecek.
Şehrin silüeti değişti

Şehrin silüeti değişti

​Bakan Pakdemirli: İlk defa böyle bir afet görüyorum.
HES kodu olmayan giremiyor

HES kodu olmayan giremiyor

​Bolu tabiat parkında sıkı tedbirler sürüyor.
İhtiyaç sahiplerine 90 milyon TL

İhtiyaç sahiplerine 90 milyon TL

​Ağustos ayı ödemeleri yarın başlıyor.
Karadeniz çamur denize döndü

Karadeniz çamur denize döndü

​Akıntı suları sahilin rengini değiştirdi.
Götze müjdesi

Götze müjdesi

​​Yıldız oyuncu Galatasaray'a sıcak bakıyor.
Afrika'daki Osmanlı mirası: Kuloğlu

Afrika'daki Osmanlı mirası: Kuloğlu

​Libya'da nüfusları 1 milyonu aşıyor.
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Alibeyköy Barajı'nda hayvanlar otluyor.
Kabus dolu geceyi anlattı

Kabus dolu geceyi anlattı

​"Helikoptere sabaha kadar 'bizi kurtar' diye bağırdık"
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​​Leicester'ın stoper ikilisi Çağlar - Ozan mı oluyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.