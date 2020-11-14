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TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Trakya’da koronavirüs artışı Türkiye ortalamasının iki katı

Korkutan korona artış haberi: Türkiye ortalamasının iki katı

Son günlerde tırmanıla geçen koronavirüs vakalarında en korkutucu rakamlar Trakya'dan gelmeye başladı. Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Edirne / Arşiv
Edirne / Arşiv

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, koronavirüs salgınında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr.Gürcan Altuğ, “Edirne KYK’da 267 koronavirüs hastasının bulunduğunu temaslıların ise evlerinde olduğuna dikkat çekti. Edirne’de 111 sağlık çalışanının korona virüs salgınına yakalandığını vurgulayan Altuğ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu anlattı. Edirne’de ciddi vaka artışı olduğunun altını çizen Altuğ, “Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında Edirne’de ciddi artış var” dedi.

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Batı Marmara’da artış Türkiye ortalamasının iki katı

  • Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çeken Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının Türkiye’de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne’de 111 sağlık çalışanının korona virüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne’de Kredi Yurtlar Kurumu’nda 267 korona virüs hastası vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

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Gebe ve çocuk vakaları artıyor

Edirne genelinde son 15 günde korona virüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.

Salgının kontrol altına alınması için önerileri sıraladı

  • Salgının kontrole alınması için acilen Edirne Sınır Kapılarının bir an önce kapatılması ve şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ile süren Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, “Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır. Toplumsal hareketliliğin azaltılması için şehre giriş-çıkış kısıtlaması getirilmelidir. 14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir” dedi.
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