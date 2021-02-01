Koronavirüs Türk Hava Yollarından İsrail uçuşları ile ilgili karar
TÜRKİYE

Türk Hava Yolları'ndan İsrail uçuşları ile ilgili karar

İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 31 Ocak'a kadar geçici olarak durduran Türk Hava Yolları bu süreyi 8 Şubat'a kadar uzattığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan notam süresinin 8 Şubat’a kadar (7 Şubat 21:59 Utc) kadar uzatıldığı belirtildi.

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