KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS lisans alan bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 24-25 Eylül tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre;

2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 24 Eylül'de uygulanacak.

2022-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül'de yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA?

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.