Öksürük mevsim geçişlerinde artış gösterebilir. Öksürük krizleri ise en fazla gece vakitlerinde olur. Peki İbn-i Sina öksürüğe karşı ne reçete etmiştir? Kuru öksürüğü anında ne keser? İşte yanıtı...

KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Kuru öksürüğe neden olabilecek birçok şey vardır, şunları içerir: Soğuk algınlığı ve grip: Soğuk algınlığı ve grip, kuru öksürüğün en yaygın nedenleridir. Bu virüsler solunum yollarını enfekte eder ve bu da iltihaplanma ve tahrişe neden olur.

Astım: Astım, solunum yollarının daralmasına ve iltihaplanmasına neden olan kronik bir durumdur. Bu, kuru öksürük, nefes darlığı ve göğüs sıkışmasına neden olabilir.

Alerjiler: Alerjiler, solunum yollarının tahriş olmasına neden olabilir ve kuru öksürük.

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD): GERD, mide asidinin yemek borusuna geri sızmasıdır. Bu, boğaz tahrişine ve kuru öksürüğe neden olabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, yan etki olarak kuru öksürüğe neden olabilir. Bunlara ACE inhibitörleri, beta blokerler ve antidepresanlar dahildir.

Sigara dumanı: Sigara dumanı solunum yollarını tahriş edebilir ve kuru öksürüğe neden olabilir.

Kuru hava: Kuru hava boğazı tahriş edebilir ve kuru öksürüğe neden olabilir.

Kuru öksürüğü tedavi etmeye yardımcı olabilecek bazı ev ilaçları şunlardır:

Bol sıvı tüketmek: Sıvılar boğazı nemlendirmeye ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur.

Sıcak duş almak veya buharı solumak: Bu, boğazdaki mukusu gevşetmeye ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir.

Boğaz pastilleri emmek: Boğaz pastilleri boğazı yatıştırmaya ve öksürük refleksini bastırmaya yardımcı olabilir.

Bal ile çay içmek: Bal boğazı kaplamak ve tahrişi yatıştırmak için doğal bir öksürük ilacıdır.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ YOK EDEN İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜRÜK KÜRÜ

Keten tohumu orta ateşte biraz kavrulur. Kavrulan keten tohumu daha sonra bal eklenerek yoğurulur. Yoğurma işlemi gerçekleştikten sonra bir kavanoz yardımıyla bir müddet bekletilir. Karışım özellikle öksürüğün başladığı anda tüketilmesi önerilir. Öksürükten önce de sabahları bir çay kaşığıyla yutulur.

EN KESKİN BALGAM SÖKTÜRÜCÜ TARİFİ

İşte balgam söktürücü tarif için malzemeler:

-250 gram kuru incir

-1 litre zeytinyağ

Formülün hazırlanışı

Öncelikle incirleri iyice yıkayınız. Ardından küp küp kesiniz. Kestiğiniz incirleri bir kavanozun içerisine ekleyip zeytin yağını üzerine ilave ediniz. Sonra kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Beş gün sonrasında sabah, akşam olacak şekilde iki defa bu karışımından yiyebilirsiniz. Formül, hem astım hem de solunum yolu hastalıklarına karşı oldukça iyi gelecektir.

İBN-İ SİNA'NIN ÖKSÜREĞE KARŞI REÇETESİ

İbn-i Sina, bir avuç keten tohumunun kaynatılıp bal ile karıştırılmasını, bu kürün her sabah aç karna ve yatmadan evvel bir kaşık olacak ölçüde yenilmesini tavsiye ediyor. Omega 3 bakımından oldukça zengin bir bitki türü olarak da bilinen keten tohumu, bal ile karıştırıldığında bronşlara iyi geleceği düşünülüyor.







