Özgün 23 Ekim Masterchefte kim elendi, kim gitti? MasterChefte elenen isim
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23 Ekim Masterchef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef'te elenen isim...

Masterchef'te haftanın son günü pazar günü yine eleme gecesi yaşandı. MasterChef'in 23 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde son 3'e kalan Fatmanur, Tayfun ve Atike zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için çabaladı. Jürinin verdiği yemeği yapmaya çalışan 3 isimden biri yarışmaya veda etti. 23 Ekim pazar günü Masterchef'te kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masterchefte kim gitti, kim elendi? 23 Ekim Masterchefte Fatmanur, Tayfun, Atike hangisi gitti?
Masterchef 23 Ekim

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? (23 EKİM)

MasterChef'te jüri üyelerinin kararı ile yarışmaya veda ederek elenen isim Atike oldu.

MASTERCHEF ELEME OYUNUNDA KİM BİRİNCİ OLDU?

MasterChef eleme oyununda Tayfun birinci oldu. Fatmanur ise ikinci olarak yarışmaya devam etmeye hak kazandı.

22 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te rakiplerini eleyerek finale yükselen Barış ve Metin büyük ödülü kazanmak için tezgah başındaydı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanan yarışmacı Barış oldu.

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

34 yaşındaki Atike Bozkaya, yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Mutfak sevdası aileden gelen Atike'nin babasının Kazakistan'da bir restoranı vardır. Eğitimine hala devam eden Atike, uzun yıllardır mutfakta deneyim kazandığını söylemiştir. Şimdilerde ise aşçılık mesleğiyle uğraşmaktadır.

Atike, Masterchef Türkiye'ye başlangıç tabağı hazırlayarak katıldı. Şeflerden 2 evet alan yarışmacı, ikinci turda Ferdağ ve Nazike ile eşleşti. Düellolarda yarışmacılardan Paris breast hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan Atike, Masterchef'in yedek kadrosuna girmişti. Her hafta tekrarlanan yedekler oyununda, bu hafta yarışmacılardan kayısı kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Hazırladığı tabakla Masterchef'in ana kadrosuna giren isim, Atike Bozkaya oldu.

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