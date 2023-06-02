14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından gözler kurulacak yeni kabineye çevrildi. Ekonomi alanında uzman olan kişilerden birisi olan Mehmet Şimşek de son dönemde adı sıkça anılan isimlerden birisi oldu. Mehmet Şimşek yeni kabinede olacak mı? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik'in açıklamalarının ardından Hürriyet yazarı Selvi yeni detaylar paylaştı. Peki, Mehmet Şimşek Bakan olacak mı? Mehmet Şimşek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNEDE BAKAN OLACAK MI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında eski bakan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bakanlık teklifini kabul ettiğini yazdı.

İBRAHİM KALIN'DAN MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalın, “İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

MEHMET ŞİMŞEK BAKANLIK YAPTI MI, HANGİ BAKANLIKTA GÖREV ALDI?

Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım başbakanlığında kurulan hükûmetlerde görev aldı. 2009-2015 yılları arasında mâliye bakanı olarak görev yaptı. 2007, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise girdi.

Şimşek, o dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu 60. Türkiye Hükûmeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. Ayrıca Erdoğan'ın kurduğu 61. Türkiye Hükûmet ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 62. Türkiye Hükûmeti, 63. Türkiye Hükûmeti ve 64. Türkiye Hükûmeti'nde de yer almıştır.



