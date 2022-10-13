Özgün Ocak 2023 memur zammı için ilk veriler ve tahminler
ÖZGÜN HABERLER

Ocak 2023 memur zammı için ilk veriler ve tahminler

Memur maaşlarına Ocak ayında uygulanacak olan zam oranı için ilk veriler ve tahminler gelmeye başladı. Enflasyonun altında zam yapılmayacağı hükümet tarafından her fırsatta vatandaşlara hatırlatılırken yılın ikinci yarısına ilişkin 3 enflasyon verisi göz önüne alınarak hesaplamalar yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar olacak, memur maaşı ne zaman artacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları ile memur zammı son durum...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur maaşlarında son durum: 2023 yeni ocak memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Memur maaş zammı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Yapılacak artış enflasyonun üzerinde olacak." açıklamaları sonrasında memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı yüzde 30 artış olursa 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak.

En düşük memur emekli maaşı yüzde 30 artış olursa 6 bin 078 liradan 7 bin 901 liraya yükselmiş olacak.

BAKAN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; "2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı.

Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak." açıklamasında bulundu.

MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ENFLASYON FARKI ALACAK?

Memurlarımızın ve emeklilerimizin yüzde 30-35'lik enflasyon farkı alması söz konusudur. Ancak daha önce de sayın Cumhurbaşkanının söylemiş olduğu üzere çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği, hayat pahalılığı ile mücadele edildiğinin söylenmesinden bahisle enflasyonla birlikte hem emeklilerimize hem de memurlarımıza bir sosyal refah payı düzenlemesi gündemde olabilir.

Bu yapılacak zam önceki 6 aylık artışın zammı olduğu için geriden gelen bir zamdır. Memur ve emeklilerimiz ocak ayı içerisinde zam aldığında önümüzdeki dönemlerin enflasyon etkilerinin giderilmesi için enflasyon üzerinde bir artışın yapılması gerekmektedir.

Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?
ÖZGÜN
Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?
Yürüyüş yaparken karşısına çıktı

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı

Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü.
Görülmemiş takas

Görülmemiş takas

Otomobilini cep telefonu ile değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnunda millet bahçesi ve buz pisti açılışı yapacak

​İşte motorinde yeni pompa fiyatları.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Ekrem İmamoğlu'nun 150 günde 150 proje balonu da patladı.

Her biri birbirinden değerli.

'Enerji güvenliği dünyanın üst sıralarına yerleşti'

​Büşra Kabataş cinayetinde kan donduran detaylar.

​İngiltere'de yolcu uçağı için bomba ihbarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.