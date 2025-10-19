Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı açıklanma tarihi belli oldu. TCMB’nin faiz toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası’nın faize ilişkin kararı saat saat 14.00'da açıklanacak. Peki TCMB ekim ayı faizi ne yapacak, indirecek mi, beklentisi ne yönde?
Piyasalarda gözler, beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı enflasyonun ardından perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak. Faiz kararına yönelik anketler belli olurken; AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.