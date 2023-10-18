Mesleki ve teknik eğitimde mesleki, akademik, dijital ve sosyal beceri kazanımı iyileştirilecek, ahilik kültürüyle birlikte mesleki değerlere bağlılık güçlendirilecek. Akademik ve mesleki beceriler de dahil olmak üzere ulusal beceri tanımlaması yapılacak.