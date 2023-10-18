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Üniversiteler için büyük hamle! Mesleki öğretmen yetiştirme bölümleri açılacak

TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, mesleki eğitimle ilgili başlıklar yer aldı. Mesleki ve teknik öğretim alanlarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapılarak mesleki ile teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak. Peki Mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları kapsamı ne olacak, kimler yararlanacak? İşte haberin detayları.

13:32 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Üniversitelerde öğretmen yetiştirme programları açılacak

Üniversitelerde öğretmen yetiştirme programları açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, mesleki eğitimle ilgili başlıklar yer aldı.

Kalkınma Planı kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle işbirliği artırılacak. Tüm paydaşların rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanacağı mesleki eğitim yönetim modeli geliştirilecek.

Üniversitelerde mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları mı açılacak?

Mesleki ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak, eğitim kademeleri arasında birbirini tamamlayıcı programlar geliştirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek.

Mesleki eğitimde ders seçimi dahil karar alma süreçlerine özel sektörün ve ailelerin katılımının önü açılacak. Mesleki ve teknik öğretim alanlarındaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapılarak mesleki ile teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak.

Mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları kapsamı ne olacak, kimler yararlanacak?

  1. Özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dahil uzun vadeli işbirliği yapılacak. Ülke sanayisinde öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardaki eğitim merkezi altyapısından mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin yararlanması sağlanacak.
  2. Staj ve işletmede mesleki eğitim uygulamalarının niteliğini artırmak için işletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin meslek içi eğitim almalarına yönelik projeler geliştirilecek ve bu eğitimler izlenecek.
  3. Mesleki ve teknik eğitime yönelik alternatif finansman kaynakları oluşturulacak ve bu kaynakların kullanımı artırılacak.
  4. Mesleki ve teknik eğitimde mesleki, akademik, dijital ve sosyal beceri kazanımı iyileştirilecek, ahilik kültürüyle birlikte mesleki değerlere bağlılık güçlendirilecek. Akademik ve mesleki beceriler de dahil olmak üzere ulusal beceri tanımlaması yapılacak.
  5. Akademik, mesleki, dijital, sosyal ile duygusal becerileri içerecek şekilde kapsayıcı ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan ve dal açma ile kapatma süreci, yerel ihtiyaçlar ve sektör talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
  6. Mesleki eğitimde teknolojinin yoğun kullanımı sağlanarak öğrencilerin ve eğiticilerin mesleki bilgi yanında dijital becerileri geliştirilecek, öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek, öğretim araç gereç ve içerikleri hazırlanacak.
  7. İşbirliği protokolleri kapsamında, hizmet içi eğitimlerle mesleki ve teknik eğitim atölye ve laboratuvar öğretmenlerine yönelik işbaşı eğitimlerine ağırlık verilecek.
  8. Mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin iş gücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacak. İş gücü piyasası ile mesleki ve teknik eğitim arasındaki uyumun geliştirilmesi için gençlerin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapmaları sağlanacak, öncelikli sektörlerdeki mesleki ve teknik eğitime yönelimin sağlanması için burs, eğitim desteği gibi çeşitli teşvik mekanizmaları uygulanacak.

Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları​

Almanca Öğretmenliği Lisans Programı

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programı

Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programı

Felsefe Grubu Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fizik Öğretmenliği Lisans Programı

Fransızca Öğretmenliği Lisans Programı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Japonca Öğretmenliği Lisans Programı​

Kimya Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Tarih Öğretmenliği Lisans Programı​

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı​


#Mesleki ve teknik öğretmen yetiştirme programları
#12. Kalkınma Planı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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