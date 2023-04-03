Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır’da yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı, Ağrı ve Kars’ta ise yağışların kar şeklinde gerçekleşeceği bildirildi. Kars ve Ağrı 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.