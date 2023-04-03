|
Reklam
Reklam
Özgün

Meteoroloji'den Eskişehir’e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün Eskişehir’in kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı aktarıldı. Meteoroloji tarafından rüzgârın, güney ve güneybatı Lodos yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:36 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu

Eskişehir 5 günlük hava durumu

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Eskişehir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği, rüzgârın ise 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Eskişehir 5 günlük hava durumu için

METEOROLOJİ UYARDI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün Eskişehir’in kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı aktarıldı. Meteoroloji tarafından rüzgârın, güney ve güneybatı Lodos yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Rüzgârın Eskişehir’in doğu kesimleri dışında, zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Tahminlere göre hava sıcaklıklarının da 2 ila 4 derece artması bekleniyor.




#Eskişehir
#Meteoroloji
#hava durumu
#sağanak yağış
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.