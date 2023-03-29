CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili aday listesi sorgulanıyor. CHP’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuruları 21 Mart’ta sona eredi.

MHP milletvekili aday listesi belli oldu mu?

MHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin MHP’den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. MHP'nin çok sayıda ildeki milletvekili aday adayı listesi de belli oldu.

MHP'nin Antalya milletvekili aday adayları listesi

MHP’nin Antalya Milletvekili aday adayları listesi de belli oldu. MHP’den milletvekili olmak için 51 kişi başvurdu. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’ın yanı sıra MHP MKYK Üyesi İlknur Fidan’da adaylık için başvuranlar arasında yer aldı. Başvuranlardan 9’u kadın. İşte o liste:

MHP Edirne milletvekili aday adayları kimler?

MHP Edirne'den milletvekili aday adaylarını tanıttı. MHP, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için Edirne milletvekili aday adaylarını tanıttı.

Ali Özer, Hülya Balkan, Hatice Ser, Münür Bayrak ve Ayvaz Yalaza'dan oluşan toplam 5 aday adayının başvurduğu seçim için, parti il başkanlığında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Aday adaylarından Ayvaz Yalaza toplantıya katılmadı. Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Zakir Tercan, en büyük amaçlarının cumhur ittifakını zafere ulaştırmak olduğunu belirtti.

Denizli MHP Milletvekili aday adayları

İşte MHP Denizli Milletvekili aday adayları listesi MHP’nin aday adayları şu şekilde;

Abdurrahman Özkan

Arif Fırtına

Cafer Birtürk

Ebru Leman Kalkan

Emrah Gürbüz

Emre Erdoğan

Fatih Mehmet Bakırtaş

Feridun Ünal

Gülay Özcan

Hakan Kayıhan

Hamdi Yılmazlı

Hüseyin Yüklet

İsmail Cirit

Mehmet Altıntaş

Mehmet Uz

Mustafa Geryüz

Murat Naci Öncel

Raşit Özdemir

Salih Keskin

Şule Ocakoğlu

Yurdahan Özhan

Yusuf Garip

MHP Malatya Milletvekili Aday Adayları Listesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı listesi kesinleşti. Milliyetçi Hareket Partisi, 28. dönem Milletvekili genel seçimi için, Malatya milletvekilliği aday adayı listesinde kimler var?

1 - Abdurrahman Atasoy

2 - Aydın Şahin

3 - Burhan Coşkun

4 - Erdem Karakaya

5 - Eyüp Gönültaş

6 - Hülya Bingöl

7 - Korkud Hasan Dikenli

8 - Mehmet Celal Fendoğlu

9 - Mehmet Nevzat Durukan

10 - Mesut Samanlı

11 - Muhsin Yiğit

12 - Muzaffer Karaca

13 - Nihat Bülbül

14 - Ozan Güler

15 - Ömer Ekici

16 - Reşat Erdoğan

17 - Selçuk Yaşar

18 - Selma Çiçek

19 - Serkan Aydındır

20 - Süleyman Eski

21 - Şemseddin Tüdün

22 - Uğur Sevim

23 - Vahap Alaca

MHP Van milletvekili aday adayı listesi

1- Ayhan Kahraman

2- Cem Hakkı Büyükhergül

3- Fatih Şahin

4- Metin Çoktu

5- Ömer Karatay

6- Abdulhakan Üçdal

7- Servet Yenitürk

8- Abdülaziz Gülbay

9- Yahya Cancan

10- Abdulselam Arvas

11- İzzet Şevketoğlu

12- Yusuf Kısa

13- Kadir Yıldız

14- Umut Oflas

15- Süleyman Aslan

16- Serpil Taşkıran

MHP Kocaeli milletvekili aday adayı listesi

1. Abdülkadir Danışmaz

2. Abdülkadir Koray Yener

3. Ali Osman Ayaz

4. Aydın Ünlü

5. Celalettin Yaylak

6. Cevdet Dereci

7. Dündar Polat

8. Ekrem Yılmaz

9. Emre Külcü

10. Gönül Üremiş

11. Gürcan Kolay

12. Hacı Ertan

13. Haktan Kalıntaş

14. Halil Maya

15. Halil Özkan Özkara

16. Hasan Galyan

17. Havva Köse

18. Hilal Elmas

19. İsa Araz

20. Kader Garipoğlu

21. Muhteren Çay

22. Murat Balta

23. Murat Kula

24. Münip Ağyar

25. Nedret Aşçi

26. Rıza Ağda

27. Saffet Sancaklı

28. Salih Türk

29. Serkan Günaydın

30. Sezgin Esmer

31. Tayfun Tosun

32. Yudum Kaşıkçı

33. Yunus Emre Kurt

MHP Şanlıurfa milletvekili aday adayları isim listesi

YUSUF EMRE KARADAŞ

ALİ KURT

İBRAHİM ÖZYAVUZ

ABDULKADİR AYHAN

MAHMUT NEDİM POLAT

HALİLBAKIŞ

MEHMETAKDENİZ

MUSTAFAAYĞIRCI

HALİT YILDIZ

MAHMUT SAYIK

İBRAHİM TÜRKMENOĞLU

HALİT KESKİN

OSMANMUTLU

HAKKIKAYA

HASANKORUK

KEMALGÜNEŞ

MEHMETARPACI

İBRAHİM DAŞ

FEYYAZ GÜNDOĞDU

İSMAİLÖZ

ÖMER VARAN

AHMETERGÜN

ENVER MANCI

AYŞEAKKAN

İSMAİLAKÇAKAYA

DENİZ ASİL

İSMAİLAKBULUT

HAVVA BİRSEN DEGER

ASLIYETKİNLER

MHP Kayseri milletvekili aday adayları isim listesi

MHP'de 59 isim Kayseri milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı. İl Başkanlığından edinilen bilgiye göre Kayseri’den milletvekili aday adaylığı için 59 isim başvuru yaptı. Başvuranlar arasında mevcut vekillerden İsmail Özdemir ve Baki Ersoy’un yanı sıra eski Milletvekili, MYK Üyesi Süleyman Korkmaz da var. İşte o isimler.

2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

27. Dönem MHP Milletvekilleri

24 Haziran 2018 seçimi MHP İstanbul milletvekili aday listeleri

24 Haziran 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul milletvekili aday listesi şu isimlerden oluşmuştu:

MHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİP SEMİH YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETİM ÜYESİ

2 İZZET ULVİ YÖNTER -YÜKSEKÖĞRENİM- YÖNETİCİ MÜFETTİŞ

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

5 GÜLBEYHAN SAYLAĞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

6 HATİCE AKKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

7 AHMET TURAN HOCAOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ELEKTRİK MÜHENDİSİ

8 MEHMET FATİH ÖZDEMİR -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

9 ABDULAZİZ AYDOĞDU -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI

10 ZEKİ YUSUFOĞLU -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

11 MÜCAHİT GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- MEMUR

12 KAMİL AYRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- ECZACI

13 MURAT ŞAHİN -ORTAÖĞRENİM- DİŞ TEKNİSYENİ

14 CİHAN TUFAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

15 MUSTAFA AKGÜN -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

16 ÖMER FARUK GÜNGÖR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI

17 YUNUS EMRE DURMUŞ -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

18 ALİ YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

19 FATİH KAYA -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ

20 ŞÜKRÜ ŞİMŞEK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN

21 HAKAN ARIKAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İÇ MİMAR

22 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI -ORTAÖĞRENİM- ESNAF

23 SALİH BALAK -YÜKSEKÖĞRENİM- BANKACI

24 HAKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR

25 KADİR CAN KARATAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

26 HAKAN YALÇIN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

27 FATİH DEĞERMENCİ -YÜKSEKÖĞRENİM- İNŞAAT MÜHENDİSİ

28 TARIK TOPÇUOĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

29 YILMAZ TİRYAKİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

30 ŞAHİN GÜRZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MİMAR

31 CEM ÖZKAVCI -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI

32 YUSUF ÇİFTÇİ -YÜKSEKÖĞRENİM- TURZİM-OTELCİLİK

33 HASAN DEMİR -İLKÖĞRETİM- EMEKLİ

34 NURETTİN TURAN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

35 CÜNEYT ILGİN -ORTAÖĞRENİM- MÜTEAHHİT

MHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CELAL ADAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜH. / İŞ ADAMI

2 CEMAL ÇETİN -YÜKSEKÖĞRENİM- JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3 GÜRKAN TEOMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

4 MURAT KOTRA -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

5 NİYAZİ PAKSOY -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

6 SELAMİ ŞİŞMAN -ORTAÖĞRENİM- İNŞAATÇI

7 FÜSUN KAYAN ARDAMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- TURİZM/OTELCİLİK

8 MURAT ŞEKERLİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

9 AHSEN MELİKE FIÇICI -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ

10 EDA YILMAZ -ORTAÖĞRENİM- ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM

11 ZEKİ SEVEROĞLU -YÜKSEKÖĞRENİM- ORMAN -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİSİ

12 GÜLLÜ YENER -ORTAÖĞRENİM- SERBEST

13 AYDIN KAYA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞADAMI

14 SERKAN CİHAN -ORTAÖĞRENİM- YÖNETİCİ

15 BAHİTTİN AYKUT -İLKÖĞRETİM- ESNAF

16 ZELİHA DENİZ OLCAR -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ

17 MUHAMMED FURKAN CEBECİ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

18 HEDİYE ŞEN -YÜKSEKÖĞRENİM- HALKLA İLİŞKİLER

19 UFUK TANDOĞAN -İLKÖĞRETİM- ESNAF

20 HİLAL EDA GÖRBULAK -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

21 FİLİZ GEGİN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRENCİ

22 MURAT ALP -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI

23 FİKRET ÖZKAN -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

24 METİN KILIÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- SERBEST ÖZEL

25 UĞUR ARAS -ORTAÖĞRENİM- İŞLETMECİ

26 EREN CAN ŞAH GÜNAY -YÜKSEKÖĞRENİM- YATIRIM DANIŞMANI

27 HASAN SAKA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT DEKORASYON

28 BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK -YÜKSEKÖĞRENİM- DEKORATÖR - DESİNATÖR

MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FETİ YILDIZ -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

2 İSMAİL FARUK AKSU -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI

3 ARZU ERDEM -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ KADINI

4 AHMET YİĞİT YILDIRIM -YÜKSEKÖĞRENİM- BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

5 ERDEM KARAKOÇ -YÜKSEKÖĞRENİM- İKTİSATCI

6 VOLKAN YILMAZ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

7 DAVUT HASKIRIŞ -ORTAÖĞRENİM- SERBEST/ÖZEL

8 MUSTAFA ERTEKİN -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

9 FAZLI YURDABAK -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞR.GÖREVLİSİ

10 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

11 OZAN -YÜKSEKÖĞRENİM- -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

12 BEKİR SITKI KARAUSTA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

13 BAHATTİN ŞENGÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- SİYASETÇİ

14 ARİFE PEKER -ORTAÖĞRENİM- HEMŞİRE

15 ALİ DOĞAN -İLKÖĞRETİM- SERBEST/ÖZEL

16 TAYYAR ŞAFAK -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

17 SİBEL KAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- MÜHENDİS

18 ALPER KÜNKÜL -YÜKSEKÖĞRENİM- DOKTOR/MÜTEHASSIS DR

19 RIZA PEKER -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

20 EKREM SARISOY -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR

21 ERGÜL SİLLER -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

22 AYDIN İNCE -YÜKSEKÖĞRENİM- AVUKAT

23 MEHMET GÜRBÜZ -YÜKSEKÖĞRENİM- MALİ MÜŞAVİR

24 YUNUS TÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

25 OSMAN AKBAŞ -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

26 TANER KIRHAN -YÜKSEKÖĞRENİM- ÖĞRETMEN

27 MEHMET BÜYÜKÇANGA -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

28 METİN YAZAR -YÜKSEKÖĞRENİM- SİG-ORTAÖĞRENİM-CI

29 HÜMMET TATAR -YÜKSEKÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

30 ALİ EKBER YEŞİL -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

31 UYGAR ORAL ÖZTÜRK -ORTAÖĞRENİM- İŞ ADAMI / SANAYİCİ

32 AYHAN ATMACA -ORTAÖĞRENİM- İNŞAAT İLE İLGİLİ

33 ADİL CEYLAN -İLKÖĞRETİM- YÖNETİCİLİK

34 TAHİR PALA -İLKÖĞRETİM- MADENCİ

35 AHMET CAN ERBAŞ -ORTAÖĞRENİM- ÖĞRENCİ



