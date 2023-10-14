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Mutaassıp ne demek? Mutaassıp kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Mutaassıp ne demek? Mutaassıp kelimesi nasıl yazılır? Günlük hayatta kullanılan çoğu kelimenin anlamı ve kökeni bilinmiyor. Kitaplarda hiç görmediği veya anlamını bilmediği sözcüklerle karşılaşanlar, bu kelimeleri araştırıyor. Mutaassıp kelimesinin TDK sözlük anlamı ne demektir? Mutaassıp kelimesi ile ilgili arattırılan sıkça sorulan sorulara haberin detayından ulaşabilirsiniz.

12:34 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mutaassıp anlamı

Mutaassıp anlamı

Kelimelere ilgi duyanlar, Mutaassıp kelimesinin anlamını araştırıyor. Dizilerde, filmlerde ve kitaplarda farklı kelimelerle karşılaşanlar kelimelerin kökenini ve anlamını büyük bir merakla araştırıyor. Peki, Mutaassıp ne demek, ne anlama gelir ve kökeni nedir? İşte, Mutaassıp kelimesi TDK sözlük anlamı ve diğer bilgiler...

Mutaassıp Ne Demek? Mutaassıp TDK sözlük anlamı nedir?

Mutaassıp kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır.

Mutaassıp kelimesinin kökeni Arapça dilidir.

Mutaassıp kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı mutaʿaṣṣib şeklindedir.

Mutaassıp TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

sıfat Bağnaz

Mutaassıp Kime Denir?

Hangi konuda olursa olsun karşı tarafın görüşlerine saygı duymayan, kendi fikrini diğer herkesin fikirlerinden üstün tutan kişilere mutaassıp denir. Mutaassıp olan kişiler, gelenekçi bir yapıya sahip oldukları için her türlü yeniliğe karşı çıkarlar.

Mutaassıp Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

"Bu kadar mutaassıp insanlarla hiçbir konuda tartışmaman gerektiğini hala öğrenemedin mi? "



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