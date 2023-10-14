Kelimelere ilgi duyanlar, Mutaassıp kelimesinin anlamını araştırıyor. Dizilerde, filmlerde ve kitaplarda farklı kelimelerle karşılaşanlar kelimelerin kökenini ve anlamını büyük bir merakla araştırıyor. Peki, Mutaassıp ne demek, ne anlama gelir ve kökeni nedir? İşte, Mutaassıp kelimesi TDK sözlük anlamı ve diğer bilgiler...

Mutaassıp Ne Demek? Mutaassıp TDK sözlük anlamı nedir?

Mutaassıp kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır.

Mutaassıp kelimesinin kökeni Arapça dilidir.

Mutaassıp kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı mutaʿaṣṣib şeklindedir.

Mutaassıp TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

sıfat Bağnaz

Mutaassıp Kime Denir?

Hangi konuda olursa olsun karşı tarafın görüşlerine saygı duymayan, kendi fikrini diğer herkesin fikirlerinden üstün tutan kişilere mutaassıp denir. Mutaassıp olan kişiler, gelenekçi bir yapıya sahip oldukları için her türlü yeniliğe karşı çıkarlar.

Mutaassıp Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

"Bu kadar mutaassıp insanlarla hiçbir konuda tartışmaman gerektiğini hala öğrenemedin mi? "







