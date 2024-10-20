Özel güvenlik sınav sonuçları, EGM 111. dönem ÖGG sınav sonucu ve özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavı sonuçları gibi ifadeler, özel güvenlik sınavına giren adayların en çok merak ettiği konulardan biridir. 20 Ekim Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınavların sonuçları, genellikle sınav tarihinden belirli bir süre sonra açıklanır. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava giren kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakika olarak verildi. Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınav sonrası gözler EGM özel güvenlik sınav sonuç tarihinde. Peki 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?