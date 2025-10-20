Reges Elektrik değerlendirdi: “Öngörülebilirliğin sağlanması, rekabet avantajı yaratıyor”

Enerji sektöründe yaşanan küresel gelişmeler, işletmeleri daha sürdürülebilir ve ekonomik çözümler aramaya yönlendiriyor. Ticari tüketiciler için yeni fırsatlar da ortaya çıkarken, bu süreçte doğru enerji yönetimi stratejileriyle maliyetler optimize edilebiliyor. Ayrıca işletmelerin enerji temininde güvenilir çözümlere ulaşması daha erişilebilir hale geliyor. Güçlü altyapısı ve kesintisiz destek hizmetleriyle öne çıkan Reges Elektrik, enerji piyasasındaki gelişmelere ışık tutarken, işletmeler için avantajlı seçeneklerini paylaştı.

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Enver ALTUNCU , “Son yıllarda enerji piyasalarında gözlemlenen gelişmeler, ticari işletmelerin bütçe planlamalarında daha dikkatli ve stratejik adımlar atmasını gerektiriyor. Bu dinamik yapıya rağmen, doğru planlama ve güvenilir iş ortakları sayesinde enerji maliyetleri kontrol altına alınabiliyor. Biz de müşterilerimize avantajlı fiyatlarla sürdürülebilir ve güvenilir enerji çözümleri sunarak maliyetlerini kontrol altına almalarına yardımcı oluyoruz. Güçlü altyapımız, uzman kadromuz ve kesintisiz destek hizmetlerimizle sadece enerji tedariği değil, aynı zamanda işletmelere değer katan bir iş ortaklığı sunuyoruz” dedi.

"Öngörülebilirliğin sağlanması, özellikle sanayide rekabet avantajı yaratıyor"





Enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin, işletmeler için yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Enver ALTUNCU, “Enerji piyasalarındaki hareketlilik, işletmelere daha stratejik ve planlı bir yaklaşım benimseme alanı açıyor. Bu süreçte güçlü bir enerji yönetimi anlayışıyla hareket edenler hem maliyetlerini optimize edebiliyor hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyebiliyor” diyerek ifadelerine şunları ekledi:

“Enerji kullanımında öngörülebilirliğin sağlanması, özellikle üretim sektöründe rekabet avantajı yaratıyor.

Elektriğin, sanayi sektöründeki toplam enerji ihtiyacının %27,9’unu oluşturması, stratejilerinin önemini net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin, nihai enerji tüketiminde %28,6 ile en büyük paya sahip olan metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörü ile %22,4’lük paya sahip ana metal sanayi, enerji verimliliği odaklı çözümlerle önemli kazanımlar elde edebiliyor. Gıda, tekstil, kimya ve inşaat gibi sektörler de bu dönüşümden yüksek fayda sağlayabilecek alanlar arasında yer alıyor.”

Ticari müşteri portföyü bin 750’yi aştı

Ticari müşteri portföylerinin 2025 itibarıyla bin 750’yi aştığına dikkat çeken Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Enver ALTUNCU, “Elektrik tedariki kavramı, yalnızca olumsuz piyasa koşullarına karşı bir koruma aracı değil; aynı zamanda işletmelere rekabet avantajı kazandıran stratejik bir çözüm haline geldi. Reges Elektrik olarak biz de sahip olduğumuz güvenilir altyapı ve kesintisiz destek hizmetlerimizle ticari işletmeler için hem ekonomik hem de güvenilir enerji temini sağlıyoruz. Ticarethane ve sanayi sektöründeki enerji ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama misyonuyla hareket ediyoruz. Ekonomik çözümlerimizle işletmelerin enerji maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olurken, bütçelerini korumalarını destekliyoruz” dedi.

Enver ALTUNCU, operasyonel süreçlerindeki yol haritaları hakkında da şu bilgileri paylaştı: “İşletmelerin enerji kullanımını analiz ediyor, tasarruf olanaklarını belirliyor ve verimliliği artırmak için öneriler sunuyoruz. Bununla da kalmıyor, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği destekliyoruz. I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kaynağını ve miktarını doğrulayan belge alma koşulunu sağlıyoruz” şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Enerji piyasasının dinamikleri dönüşürken, işletmelerin eski alışkanlıklarının dışına çıkarak stratejik bir bakış açısıyla hareket etme zamanı geldi. Özellikle yoğun rekabet ortamında ayakta kalmak ve sürdürülebilir başarıyı yakalamak için, elektrik tedarikini yeniden düşünmek gerekiyor. Bu doğrultuda enerjiyi sadece bir maliyet kalemi olarak değil, operasyonel sürekliliğin, bütçe istikrarının ve çevresel sorumluluğun temel direği olarak konumlandırmak kritik önem taşıyor. İşletmelerin bu dönüşüm yolculuğunda %100 müşteri memnuniyetine odaklandığımız uygun fiyatlı elektrik aboneliklerimizle güvenilir ve güçlü bir iş ortağı görevini üstleniyoruz.”



