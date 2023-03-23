Tam Ölçülü Ramazan Pidesi Tarifi

Ramazan ayının gelmesiyle evde kendi pidesini yapmak isteyenler en pratik tarifi sorguluyor. İşte sahur ve iftar sofralarınızda tüketebileceğiniz yumuşacık hamurlu pide tarifi için gerekli malzemeler...

RAMAZAN PİDESİ YAPIMI

Ramazan pidesi, Türk mutfağında yer alan, Ramazan ayına özgü olan bir çeşit mayalı ve yassı ekmektir. Pide, özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarında tercih edilen bir ekmek türüdür.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

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2 yemek kaşığı su

Susam veya öörekotu

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Ilık suya maya ve toz şekeri ekledikten sonra karıştırın. Birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin. Unu ve tuzu da ekledikten sonra pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamur uygun kıvama gelince ikiye ayırın. Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Hamur dinlenirken üzerine süreceğiniz sos için yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın. Elinizi yağlayıp hamura ellerinizle pide şekli verin.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın. Bu sırada fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

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Hazırladığınızı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün. Son olarak üzerine susam veya çörekotu ekleyin.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir.





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