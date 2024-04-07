200 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da

Filistin'de 200 bin Müslüman, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa’da ihya etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Ramazan'ın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman'ın toplandığını duyurdu. Bu kutsal geceyi Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen aileler de, burada yer sofraları kurarak oruçlarını açtı. Ramazan'ın son günlerini Aksa'da itikafta geçirmek isteyen çok sayıda kişi de kutsal mabedin avlu ve bahçelerinde çadır kurdu. Öte yandan İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de Kadir Gecesi’ni idrak etmek için ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs’e geldi.