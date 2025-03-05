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Çocuklar camide çok mutlu

Çocuklar camide çok mutlu

04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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İftarı yapıp teravih namazı için camiye giden çocuklar, namazdan sonra yapılan etkinliklerle güzel vakit geçiriyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir camide teravih namazı sonrası çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi öncülüğünde Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde teravih namazı sonrası çocuklar için programlar düzenlendi. Çocuklar etkinlikte parkurlardan geçip daha sonra halat çekme oyunu oynadı. Etkinlik, çocukların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



#Aktüel
#Hayat
#Toplum

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