Ramazan Gazzede ramazan sofralarını süsleyen lezzet "firik"
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RAMAZAN HABERLERİ

Gazze'de ramazan sofralarını süsleyen lezzet "firik"

Firik çorbası ve pilavı, geleneksel Filistin mutfağının, özellikle de ramazan sofralarının en önemli unsurları arasında yer alıyor. Firik üretimi Filistin halkının geleneksel mesleklerinden biri olarak biliniyor.

Haber Merkezi AA
Geleneksel yöntemlerle elle yapılan firiğin lezzeti başka.
Geleneksel yöntemlerle elle yapılan firiğin lezzeti başka.

Filistin mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan "firik", abluka altındaki Gazze'de ramazan sofralarını süslüyor.

Yeşilken koparılıp kurutulmuş buğday taneleriyle hazırlanan firik çorbası ve pilavı, geleneksel Filistin mutfağının, özellikle de ramazan sofralarının en önemli unsurları arasında yer alıyor.

Firik üretimi Filistin halkının geleneksel mesleklerinden biri olarak biliniyor.

Geçmişten günümüze gelen lezzet

75 yaşındaki Filistinli Fatma Kadih, çocukluğundan beri firik yaptığını ve bunun kendisine annesinden miras kaldığını söyledi.

Firiğin ailesi için geçmişte ve günümüzde temel ramazan yemeklerinden biri olduğunu belirten Kadih, birkaç yıl öncesine kadar aile henüz küçükken firik üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktardı.

Kadih, "Eskiden ürettiğimiz firik aileye yetiyordu, artanını da satıyorduk. Ancak şimdi çocuklarımız ve torunlarımız oldu, aile büyüdü. Artık ürettiğimiz sadece ailenin ihtiyaçlarını karşılar hale geldi." dedi.

Geleneksel yöntemlerle elle yapılan firiğin lezzetli tadını koruduğunu söyleyen Kadih, bu özelliğin yeni yöntemlerle yapılan firikte bulunmadığını ifade etti.

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