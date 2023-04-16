Hürrem Sultan’ın hayır tekkesi

Osmanlı Devleti’nin asırlar önce Kudüs’te yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın 1552’de Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı’na 100 metre mesafede yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi, asırlara meydan okuyarak varlığını sürdürüyor. Osmanlı Devleti’nin “kapanmayan hayır kapısı” olarak nitelenen tekkede yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlanıp, ücretsiz dağıtılıyor. Tekkenin giderlerini hayırseverler karşılıyor.

HER DİNDEN İNSANA KAPI AÇIK

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerinden ve Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde, “Mescid-i Aksa ve aralarında Haseki Sultan Tekkesi’nin de bulunduğu çok sayıda müessese, 500 yılı aşkın süredir İslami vakıflar olarak hizmet veriyor. Ramazan ayında ve yılın diğer günlerinde fakir ailelere ve Mescid-i Aksa’ya gelen ziyaretçilere her gün sıcak yemek veriliyor.” dedi. Tekkede günde yaklaşık 100 aileye yemek verildiğini ifade eden Ebu Lubde, Ramazan ayı boyunca yemek verilenlerin sayısının arttığını kaydetti. Tekke’de 22 yıldır aşçılık yapan Filistinli Semir Cabir de, ihtiyaç sahibi aileler için sıcak yemek hazırlamanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi. Hiç kimseyi geri çevirmediklerini söyleyen Cabir, düzenli olarak yemek verdikleri 5 Hristiyan aile olduğuna dikkati çekti.

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