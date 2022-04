Memleket hasretine lezzetli çözüm

Türkiye’de yaşayan yabancılar alışkın oldukları ve özlemini duydukları yöresel lezzetleri işlettikleri lokantalarla Türklerle de buluşturuyor. Ülke genelindeki Ramazan coşkusuna bu lokantalarda Afrika ve Orta Asyalı Müslümanlar da ortak oluyor. Başkentte farklı kültürlerin lezzetlerini yaşatan lokantalardaki Ramazan heyecanına ortak olduk.

ETİYOPYA USULÜ RAMAZAN

Türkiye’de Ramazan aylarının çok güzel ve özel olduğunu belirten Etiyopyalı restoran sahibi Kedija Ali, “Restoranımızda Ramazan ayı boyunca her cumartesi her milletten müşterimize kendi memleketimize özgü yemeklerimizle iftar veriyoruz. İbadetlerimizi de yerine getiriyoruz. İftardan hemen önce de mukabele yapıyoruz. İftardan sonra da toplu şekilde teravih namazlarımızı kılıyoruz. Her cumartesi dini sohbetlerimiz oluyor” dedi.

Başkentte hizmet veren Özbek-Kırgız restoranı ise Uygur, Özbek, Kırgız, Kazak ve Taylandlı Müslümanların uğrak noktası. İşletmenin sorumlusu Berna Mamati Yunusova, “Burada Orta Asya Müslümanı olan hemşerilerimize yöresel lezzetlerimizi sunarak, onları Türkiye’de de özledikleri lezzetlere kavuşturuyoruz. Özbek pilavı, samsa ve buhar mantısı en çok talep gören yemeklerimizden” dedi.

REKLAM