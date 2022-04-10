Millet Kütüphanesi sahurda da dopdolu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından sahur vaktinde de yoğun ilgi görüyor. Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gece saatlerinde gelip sahura kadar çalışanlara ücretsiz ikramlarda bulunuluyor.

ÇOK GÜZEL BİR İMKAN

Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Ömer Çelik, Millet Kütüphanesi’ne açıldığından bu yana geldiğini belirterek ortamın sessiz ve ders çalışmaya çok elverişli olduğunu söyledi. Muhammed Furkan Ünal da istediği bölüme yerleşemediği için üniversite sınavına tekrar hazırlandığını ve sıkça kütüphaneye ders çalışmaya geldiğini ifade etti. Kütüphane ortamının kendisini çalışmaya teşvik ettiğini aktaran Ünal, “Herkes çalışıyor. Ortam mükemmel. Çalışıyorlar ve ben de bırakamıyorum. Uykum geldiğinde kahve bedava. Alıyorum içiyorum ve biraz daha çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel bir imkan. Evde biraz daha disiplinsiz oluyorum. Burada çalışan insanları görünce bu beni gaza getiriyor. O yüzden çalışmaya uzun soluklu bir şekilde devam edebiliyorum.” dedi.

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