RamazanSahur vazgeçilmez öğün
  • İMSAK00:00
  • GÜNEŞ00:00
  • ÖĞLE00:00
  • İKİNDİ00:00
  • AKŞAM00:00
  • YATSI00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Sahur vazgeçilmez öğün

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Serap Kocaağlar, sahurun çok önemli ve vazgeçilmez bir öğün olduğunu belirterek, iftar ile sahur arasında dengeli bir beslenme yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu durumun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

AA
Diyetisyen Serap Kocaağlar, sahurun vazgeçilmemesi gereken bir öğün olduğunu vurguladı.
Diyetisyen Serap Kocaağlar, sahurun vazgeçilmemesi gereken bir öğün olduğunu vurguladı.

Kocaağlar, yaptığı açıklamada "Çoğu kişiden duyuyoruz ki tek öğünle günü geçiriyorlar. Biz sahura kesinlikle kalkılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten aç kalınan süre çok uzun. Bir de günü tek öğün ile tamamlamaya çalışırsak kesinlikle bize sağlık problemi olarak geri döner bu durum" dedi.

Oruç süresinin uzun olduğuna işaret eden Kocaağlar, şöyle devam etti:

  • "17-18 saati bulan açlık söz konusu. Dengeli beslenilmez ise 30 gün sonunda bize olumsuz sağlık dönüşleri oluyor. İftarda birden ana yemeğe yüklenilmemesi gerekiyor. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Birden yükleniyoruz ve günlük almamız gereken enerjinin yüzde 65'ini iftarda tüketmiş oluyoruz. Biraz kendimizi kontrol altında tutup, hafif bir çorbayla hurmayla orucumuzu açıp, zeytin ve hafif bir salatayla bir başlangıç yapıp, en azından yarım saat mola verip sonra ana yemeğe geçebiliriz."

Sahurda ağır yemekler yemeyin

Sahurda hafif ve tok tutucu besinler tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Kocaağlar, "Sahur bizim için çok önemli ve vazgeçilmez bir öğün. Çoğu kişiden duyuyoruz ki tek öğünle günü geçiriyorlar. Biz sahura kesinlikle kalkılması gerektiğini söylüyoruz. Zaten aç kalınan süre çok uzun. Bir de günü tek öğün ile tamamlamaya çalışırsak kesinlikle bize sağlık problemi olarak geri döner bu durum" dedi.

Ardından "Sahurda hafif, kahvaltılık, peynir, zeytin, kuru baklagilleri, salata haline getirip tüketin diyoruz. Bunlar hem tok tutup hem de besleyici değerleri yüksek besinler. Yine tok tutmaya yönelik süt tüketimini öneriyoruz. Ramazanda özellikle sahurda pide yenilmesin. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği gibi tok tutacak ekmekleri tercih etmeye çalışalım. Onun dışında fındık, ceviz ve badem gibi besinler tüketilebilir çok abartmadan" değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan sigarayı bırakmak için fırsat

Ramazan ayının sigarayı bırakmak isteyenler için de bir fırsat olduğunu dile getiren Kocaağlar, şöyle devam etti:

"Ramazan onlar için destekleyici olabilir. Neden destekleyici olabilir? Zorunluktan dolayı içemeyecekler. Kendilerini disipline etmeye karar verirlerse yani 'Ben sigarayı bırakacağım' düşüncesini kafalarına sokarlarsa belki ramazan süreci onlara destek olabilir. Sigarayı bırakma aşamasında yaşadığımız bir diğer sorun da böyle atıştırmalıklara, çerezlere, çekirdeğe, abur cuburlara yönelme ve kilo alma gibi sorunlara seyredebiliyor. Ona da önlem almak çok önemli."

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.