Ramazan Tavuklu Kaşarlı Mantar
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İMSAKİYE 2019
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Tavuklu Kaşarlı Mantar nasıl yapılır?

Tavuklu Kaşarlı Mantar

Bol proteinli, vitaminli ve mineralli kısacası içerisinde aradığınız her özellik bulunan tavuklu kaşarlı mantar, besin değeri oldukça yüksek bir tarif.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tavuklu Kaşarlı Mantar yemeği
Tavuklu Kaşarlı Mantar yemeği

Sağlıklı ve besleyici sebzelerle hazırladığımız tavuklu kaşarlı mantar, vücudunuzun günlük ihtiyacı olan bütün vitaminleri karşılayacak. Kaşar peynirli sunumlarıyla lezzeti de zirve yapan tavuklu kaşarlı mantar tarifini vakit kaybetmeden deneyin.

Yapılışı:

Tavuk ve yağı tencereye alın ve kokusu çıkana kadar alt üst yapıp soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip tuzunu serpin. Dibinde yarım parmak suyu kalana kadar pişirin. Bagetleri bir fırın kabına yerleştirin. Brokoliyi, mantarları, sarımsakları ve kekiği yanına yerleştirin. Tuzunu karabiberini ayarlayın, üzerini kasar peynirle örtün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

  • Servis Sayısı - 4 kişilik
  • Hazırlama Süresi - 15 dk
  • Pişirme Süresi - 40 dk
  • Malzemeler
  • * 2 adet tavuk baget
  • * 1 çorba kaşığı tereyağı
  • * 1 kase doğranmış brokoli
  • * 1 kase mantar
  • * 5 diş bütün sarımsak
  • * 2 dal taze kekik
  • * 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
  • * Yeteri kadar tuz
  • * Yeteri kadar çekilmiş taze karabiber
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