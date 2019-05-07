Sağlıklı ve besleyici sebzelerle hazırladığımız tavuklu kaşarlı mantar, vücudunuzun günlük ihtiyacı olan bütün vitaminleri karşılayacak. Kaşar peynirli sunumlarıyla lezzeti de zirve yapan tavuklu kaşarlı mantar tarifini vakit kaybetmeden deneyin.

Yapılışı:

Tavuk ve yağı tencereye alın ve kokusu çıkana kadar alt üst yapıp soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip tuzunu serpin. Dibinde yarım parmak suyu kalana kadar pişirin. Bagetleri bir fırın kabına yerleştirin. Brokoliyi, mantarları, sarımsakları ve kekiği yanına yerleştirin. Tuzunu karabiberini ayarlayın, üzerini kasar peynirle örtün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.